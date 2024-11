De Google Pay als actius digitals: la visió digital de MoraBanc

Creat: Actualitzat:

La transformació digital és una constant en la realitat de les empreses i també ho és per a MoraBanc. Som conscients que el canvi mai s’atura i que cal estar molt pendents de les novetats, les innovacions i les oportunitats de millora, que apareixen constantment, i que ens poden ajudar a optimitzar l’experiència del client. Un bon exemple d’això és l’arribada del sistema de pagament Google Pay, que ja està disponible per a targetes MoraBanc. Google Wallet és una demanda que en els darrers temps ens ha arribat de manera recurrent, però que no s’ha pogut fer realitat abans perquè no depenia al 100% de nosaltres i era imprescindible la voluntat d’un tercer, en aquest cas Google. La nostra obligació és cercar sempre solucions que resolguin les necessitats dels clients i vam activar opcions alternatives, com Garmin Pay MoraBanc, el primer sistema de pagament amb rellotge a Andorra. Ara, MoraBanc també ofereix l’opció de Google perquè els seus clients puguin fer servir aquest wallet amb les seves targetes de dèbit i crèdit, i puguin realitzar pagaments amb el seus dispositius mòbils Android.

A MoraBanc treballem per seguir sent el banc referent en temes digitals a Andorra i per això la mentalitat digital impregna tota l’empresa, en tots els àmbits, des dels processos interns fins a l’atenció pública que reben els clients i clientes. Estem en permanent procés d’actualització i transformació i el resultat és visible en diversos projectes. L’app i la banca online de MoraBanc, premiades sis vegades com les millors d’Andorra per la revista World Finance, es renoven constantment amb noves funcionalitats. Un exemple el trobem al servei on/off per apagar i encendre la targeta a l’instant. Una mesura que busca protegir la clientela en cas de possibles fraus.

El compromís amb la digitalització és propi, però també envers la societat on desenvolupem la nostra activitat. En els darrers mesos hem activat un pla de formació per a empreses d’Andorra per ajudar-les a aprofitar al màxim les possibilitat de la banca digital en l’administració del seu negoci. Fins ara s’han fet una desena de formacions per les quals han passat una centenar d’empreses de diversos sectors.

Un altre camp en què destaca la innovació de MoraBanc és el dels actius digitals, una nova economia que creix amb força i que ha generat una demanda de serveis i productes important. En aquest àmbit, MoraBanc és el primer i únic banc que ofereix serveis d’actius digitals i ja ha creat fons d’inversió i un wallet de custòdia, oferint opcions creatives i pioneres, amb la seguretat i confiança que genera un banc tradicional. El projecte de MoraBanc ha aconseguit reduir la separació entre l’economia digital i les finances tradicionals i el mes d’octubre els Premis Qorus van reconèixer aquest fet, atorgant-li un en una gala a Portugal.

A MoraBanc sempre estem atents a qualsevol innovació, per ser més digitals, però sobretot per ser un millor banc per als nostres clients i clientes.