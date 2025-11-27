FEDA
Preveure tensions futures
La digitalització és essencial per anticipar-se a l’alta demanda
La innovació permet a les entitats i organismes avançar-se a les problemàtiques i oportunitats que es poden trobar en un futur i fer-ho explorant les diferents vies que hi ha a l’entorn i les que es puguin inventar. Per això FEDA compta amb un departament d’Innovació que a través dels grans reptes que afronta el sector energètic explora solucions que puguin aportar valor.
Un dels principals reptes que afronten les xarxes elèctriques d’arreu del món és la creixent demanda elèctrica fruit dels processos de descarbonització i de la transició energètica. A Andorra, aquesta ve i vindrà donada per la mobilitat o la calefacció. L’increment de vehicles elèctrics, tant per ús intern com per visites de turistes, o el progressiu basculament de la calefacció de gasoil cap a equips d’aerotèrmia o radiadors, fan que la demanda elèctrica sigui cada vegada major i, concretament, que a l’hivern les puntes de potència siguin cada vegades més fortes. Per una altra banda, els mercats elèctrics pateixen períodes d’alta volatilitat de preus que afecta una part de la importació d’energia, que està exposada a preus de mercat.
La transició energètica porta associat un augment del consum elèctric
Davant d’aquests reptes hi ha diverses alternatives: es poden fer més inversions en ampliacions de la xarxa elèctrica i continuar amb la línia de tancar contractes de compra d’energia amb preus fixes a llarg termini, i també es poden trobar altres maneres de gestionar les puntes de demanda o els preus cars. En aquest punt entra en joc la “flexibilitat”, una solució que s’ha començat a desenvolupar recentment als països veïns. Precisament, aquest és el repte en el qual està immers el departament d’Innovació de FEDA, que dirigeix Daniel Fernández.
Què és la flexibilitat en termes elèctrics?
La flexibilitat (Demand Response) es defineix com la capacitat que té una instal·lació d’ajustar temporalment la seva potència –ja sigui reduint, incrementant o desplaçant-la en el temps–, en resposta a unes condicions i senyals externs prèviament pactats.
FEDA treballa en la “flexibilitat” per poder fer front a aquest important repte
De manera pràctica estem parlant d’aturar o desplaçar certs consums, associats a serveis específics, un període de temps curt (30 minuts, una hora o màxim dues hores). A canvi d’aquesta “interrupció”, el client pot rebre una compensació pactada.
Per poder implementar aquesta flexibilitat, primer s’ha de fer un estudi detallat del perfil de consum i analitzar els processos i equipaments de les instal·lacions. La finalitat és, amb una mínima afectació al servei del client, poder eliminar o desplaçar càrregues de consum a períodes més favorables per a la distribuïdora, evitant puntes de potència o preus de mercat cars.
Es poden modular els pics de demanda sense que l’estabilitat de la xarxa perilli
Un cas típic de flexibilitat seria poder reorganitzar processos per poder fer aturades en períodes de tensió de la xarxa elèctrica o en períodes de preus cars. Un altre cas podria ser treballar amb la inèrcia tèrmica de certs serveis (calefacció, refrigeració...), intensificant el seu ús les hores abans de la interrupció i tornant a reactivar el servei després del període pactat de flexibilitat.
En definitiva, en termes de flexibilitat, el que FEDA està treballant és poder preveure escenaris de futur en què poder modular els pics de demanda sense que es posi en risc, en cap moment, l’estabilitat de la xarxa ni les necessitats dels clients.
Gràcies a iniciatives com la flexibilitat de la demanda que pilota el departament d’Innovació, FEDA manté el compromís d’afavorir l’electrificació i la transició energètica, i assolir la neutralitat en carboni vers el 2030.
LA TELECOMANDA DE PRESES, UN DELS DARRERS REPTES DE LA COMPANYIA
El primer repte que s’ha afrontat és tenir electricitat constant a les zones dels llacs d’alçada. Una vicissitud que s’ha pogut solucionar gràcies a les energies renovables. La combinació de plaques fotovoltaiques (o una microturbina hidroelèctrica) i bateries permeten tenir sempre electricitat disponible per fer funcionar els sistemes de telecomanda. A més a més, aquesta energia també alimenta les estacions climàtiques que emmagatzemen dades rellevants sobre el clima.
Aquesta combinació de generació i emmagatzematge permetrà monitorar i controlar a distància l’obertura i el tancament de la presa. Actualment, el sistema ja està en fase de proves tant a Ràmio com al llac de la Vall del Riu. Així doncs, i gràcies a aquest avenç tecnològic, es millora la gestió i el manteniment del cabal ecològic del riu, alhora que es comptarà amb un seguiment a temps real dels nivells d’aigua, una informació clau per garantir una gestió més eficient i sostenible del sistema.
