Innovar cap a la transició energètica

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

FEDA està en constant evolució. Els reptes que afronta un sector energètic en plena transició, de canvi de model, impulsen FEDA i les seves filials a desenvolupar solucions innovadores. Fruit de la necessitat d’adaptar-se al canvi de model econòmic i productiu que suposa la transició energètica, per exemple amb la diversificació de les fonts de producció, els nous consumidors-productors o la descarbonització, el grup FEDA impulsa diversos processos de transformació digital i proves de concepte de noves tecnologies. Per donar un exemple, el procés de digitalització dels comptadors elèctrics, que permetrà que tota la clientela pugui accedir a les seves dades de consum i a solucions per a l’estalvi energètic.

En paral·lel, s’ha impulsat la creació d’una nova àrea d’Innovació, que té com a principal objectiu la gestió i coordinació de tot el procés d’innovació. Aquest procés s’inicia en la recerca de coneixement i arriba fins a les conclusions de les proves de concepte. Es tracta d’accelerar la innovació estratègica respecte d’aquella que es produeix de manera orgànica a cada àrea, fomentar el desenvolupament i monitorar i avaluar els progressos que s’assoleixin fruit de les solucions i recomanacions que es plantegin. Això es completa amb l’aportació de nous coneixements a les àrees operatives.

Un dels reptes que haurà d’afrontar FEDA és l’impacte de l’electrificació de l’economia. Per exemple, amb l’electrificació de les calefaccions i el parc de vehicles, que faran augmentar el consum. “Estem treballant i avaluant els diferents escenaris que hi pot haver. Cal tenir en compte que els patrons de consum i de producció elèctrica no són els mateixos i això provoca, d’una banda, la volatilitat i disparitat de preus de compra d’energia segons les hores del dia i, de l’altra, un risc de tensions a la xarxa elèctrica en el futur. Treballem en diverses iniciatives per gestionar aquestes diferències entre oferta i demanda: desplaçar consums a hores on hi ha més producció, emmagatzematge d’energia, integració de xarxes elèctrica i de calor, mercats de flexibilitat, etcètera”, explica el director d’Innovació de FEDA, Daniel Fernández.

El repte és cada vegada més complicat. Un desafiament per garantir que el país estigui perfectament cobert energèticament i d’una manera sostenible. A la barreja d’ingredients se li sumen noves fonts de producció amb renovables (tant en la importació com nacionals) que tenen característiques molt precises (per exemple, la hidroelèctrica no produeix si hi ha manca d’aigua i la fotovoltaica no genera electricitat si no surt el sol). Fernández remarca que “tant en l’àmbit domèstic com industrial, analitzem la millor manera de casar l’oferta i la demanda , i ho fem a través de la digitalització, que ens permet actuar de manera coordinada i ajustar-ho en temps real”.

Dins d’aquest procés de digitalització s’ha engegat una prova pilot per tenir dades de consum més precises. Fernández explica que “és necessari per poder desenvolupar les millors solucions”. “Ara tenim les de la corba d’oferta i demanda hora a hora, però treballem per tenir aquesta demanda molt més al detall, amb consums disgregats per tipologia, tant a nivell de gran client com del client domèstic. La finalitat seria entendre millor els consums i el comportament per ajudar la clientela a tenir un consum més responsable i sostenible”, afegeix.

L’acceleració de la innovació de projectes estratègics permet que tinguin un seguiment constant i un desenvolupament més ràpid i eficient. També que el coneixement i nous models de negoci òptims per resoldre les problemàtiques que afecten el país i el grup FEDA puguin desenvolupar-se i obtenir-se amb menys temps i des d’una perspectiva transversal, implicant totes les persones amb coneixement dins de l’organització.

Actualment, i en clau interna, l’àrea d’Innovació ja treballa en la implementació de la intel·ligència artificial en alguns dels processos i l’està avaluant a futur per a d’altres. “Li hem obert la porta a la IA, perquè en els pròxims anys tindrà un impacte molt important en tots els processos de gestió”, avança Fernández.

Ivan Mora, gerent de FEDA SolucionsFEDA