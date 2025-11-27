ANDORRA DIGITAL
Un motor de digitalització
L'entitat, ara ja societat pública, ha impulsat la modernització del país, donant suport als ens públics i al sector privat
Andorra Digital va fer un pas decisiu el 13 de novembre passat amb l’aprovació de la llei que la converteix en societat pública. D’aquesta manera, el país guanya una eina preparada per afrontar els reptes de la digitalització de manera global. Segons el ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, “la creació de la societat Andorra Digital és un pas natural i necessari, i una aposta clara per continuar situant la transformació digital com una prioritat de país. Una decisió avalada pels resultats, pels referents internacionals i per la voluntat de construir un futur digital segur, competitiu i inclusiu”.
Durant aquest any, el Principat ha avançat cap a la digitalització gràcies a la signatura d’acords estratègics entre Andorra Digital i diverses companyies líders a escala mundial com, per exemple, Google Cloud, Salesforce, Oracle, Apple Pay o Amazon Web Services. Aquests memoràndums d’entesa (MOU) permeten configurar un ecosistema de col·laboradors tecnològics internacionals que donen suport a la digitalització del Principat d’una manera segura, fiable i, sobretot, àgil. L’objectiu és accelerar la transició cap a una economia digital, consolidant Andorra com un referent en innovació i modernització administrativa.
La segona edició del fòrum digital es va celebrar el mes passat amb un gran èxit
El Govern, a través del ministeri de Transformació Digital i d’Andorra Digital com a organisme impulsor, ha aconseguit establir les infraestructures necessàries per garantir un marc legal sòlid, capacitats tècniques avançades i organismes reguladors que facin possible una transformació digital efectiva centrada en tres eixos: el ciutadà, l’empresa i l’eficiència de l’Administració pública.
La col·laboració entre el sector públic i el privat és un dels pilars fonamentals. Del 28 al 30 d’octubre es va celebrar amb gran èxit la segona edició del Fòrum Digital, enfocat en la protecció del menor en línia i la rellevància de la digitalització en l’economia. L’acte va comptar amb la participació de líders institucionals, empreses tecnològiques, experts internacionals i organitzacions de la societat civil.
Gairebé tres quartes parts de la població, un 71%, disposa ja de certificat digital
Un altre dels principals reptes d’Andorra Digital és millorar la relació entre ciutadans, empreses i Administració pública, garantint l’eficiència operativa i reduint l’escletxa digital. Un pas cabdal per a la digitalització de l’Administració ha estat la millora de l’operativa de la Seu electrònica i la creació del nou espai de tràmits empresarials del Prat del Rull, ampliant així els canals digitals d’atenció al públic permetent realitzar gestions en línia de manera senzilla i transparent.
Les dades parlen per si mateixes: el mes de setembre es van realitzar més de 2.100 tràmits a través de la Seu electrònica, 1.700 més que el mateix mes de l’any passat. Altres indicadors significatius de l’impacte real d’aquesta transformació són que prop de tres quartes parts dels ciutadans, un 71%, ja disposen de certificat digital; nou entitats estan adherides al Bus d’Interoperabilitat, i Andorra se situa entre les posicions 60 i 70 de l’índex mundial de ciberseguretat. Unes xifres que evidencien el progrés constant d’un país que aposta per la digitalització com a eina de competitivitat.
Andorra Digital també impulsa solucions tecnològiques a mida, amb un catàleg de serveis adaptat a les necessitats de cada sector. S’han reforçat programes de digitalització amb noves dotacions pressupostàries, en el marc d’una estratègia transversal que abraça àmbits com la salut, l’educació i els serveis socials, amb la voluntat de situar l’administrat al centre de totes les decisions.
Paral·lelament, s’ha fet una intensa tasca de conscienciació sobre la importància de la ciberseguretat tant entre la ciutadania com en el teixit empresarial. L’ANC-AD ha instat microempreses i autònoms a reforçar els seus sistemes de protecció i ha organitzat seminaris de formació per difondre bones pràctiques en prevenció digital. També s’han desplegat iniciatives per protegir els menors en l’àmbit digital.
En aquest procés han sorgit entitats clau com l’Agència Nacional de Ciberseguretat d’Andorra (ANC-AD), encarregada de protegir les xarxes i els sistemes d’informació del conjunt del país; el Bus d’Interoperabilitat i la Passarel·la d’Intercanvi de Dades i Documents d’Andorra (PIDA), que faciliten una comunicació segura i fluida entre administracions i entitats; el Centre de Benestar Digital i de Capacitats i Competències Digitals (CBDCD), concebut per promoure la capacitació tecnològica i la protecció digital, especialment entre infants i joves, i l’Agència d’Intel·ligència de la Dada (AID), responsable de desplegar l’estratègia nacional de governança de la dada i la intel·ligència artificial.
LA NOVA CARTERA DIGITAL PERMET PORTAR EL PASSAPORT O EL CANET DE LA CASS AL MÒBIL
El funcionament és senzill: els ciutadans poden descarregar l’aplicació des de les botigues d’Android i iOS, registrar-se i vincular-hi els seus documents oficials. A partir d’aquí, poden mostrar-los en format digital quan sigui necessari, ja sigui mitjançant codis QR o altres mecanismes de verificació electrònica. L’app actua com una cartera de documents al mòbil i, encara que ara per ara no substitueix del tot els originals físics, està pensada per operar en paral·lel fins que la seva validesa digital sigui plenament reconeguda.
La Cartera Digital permet incorporar diversos documents, com el carnet de residència i treball, la targeta sanitària de la CASS, el permís de conduir, el carnet de biblioteca o els permisos de caça i pesca, entre d’altres. A més, permetrà rebre notificacions de l’Administració i autenticar-se amb més seguretat per fer tràmits en línia. L’aplicació està protegida per normativa de protecció de dades i utilitza protocols de seguretat d’alt nivell per garantir la confidencialitat de la informació personal.
El projecte es va posar en marxa el 20 d’octubre passat, després d’un període de proves. El desplegament complet inclourà més documents i, en una segona fase, la possibilitat d’integrar carnets emesos per entitats privades i signar documents electrònicament. A mitjà termini, s’espera establir acords de reconeixement amb països veïns, com ara Espanya i França, perquè la identificació digital andorrana tingui validesa també fora del país, ja que de moment només té caràcter oficial dins les fronteres andorranes.
Amb aquesta aplicació, Andorra s’alinea amb les tendències europees en matèria d’identitat digital i fa un pas ferm cap a una administració més accessible, eficient i sostenible.
Consulta l’especial de Transformació Digital 2025
TRANSFORMACIÓ DIGITAL 2024