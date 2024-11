Els nous límits de la ciberseguretat

Creat: Actualitzat:

La transformació digital té sens dubte els seus avantatges.

No obstant això, un informe del Centre d’Estudis Estratègics i Internacionals (CSIS) ha documentat més de 1.000 incidents cibernètics significatius des del 2006. Entre els més impactants trobem:

–Atac a Microsoft Exchange (2021): es van explotar vulnerabilitats en els servidors de correu de Microsoft, fet que va afectar desenes de milers d’organitzacions.

–Atac de ransomware a Colonial Pipeline (2021): va interrompre el subministrament de combustible a la costa est dels Estats Units, evidenciant la vulnerabilitat de la infraestructura crítica.

–Atac a Banco Santander (2024): un accés no autoritzat a una base de dades va afectar clients a Espanya, Xile i Uruguai, així com empleats i exempleats del grup. Tot i que no es van comprometre credencials d’accés ni contrasenyes, l’incident va posar en relleu la necessitat de reforçar les mesures de seguretat al sector bancari.

Aquests incidents ressalten la sofisticació creixent i l’abast de les amenaces cibernètiques actuals.

Què serà el proper? Una de les noves i molt poc conegudes amenaces digitals ve del cable HDMI. Aquest és el cable que fem servir per connectar l’ordinador a un projector per fer una presentació o a una televisió quan som en un hotel.

El cable HDMI, a part de transportar senyals de vídeo i àudio, té un canal per a l’enviament de dades que no es fa servir perquè és molt lent. Si algú, o el mateix fabricant del projector o TV, carreguessin un malware a la memòria de l’aparell, quan nosaltres connectéssim el nostre ordinador mitjançant el cable HDMI, automàticament s’infectaria.

Podria ser un programa espia del fabricant de l’aparell, un virus, un troià per robar dades, un programa que provoqui el mal funcionament del nostre ordinador... en qualsevol cas, estem totalment desprotegits, atès que la ciberseguretat se centra en la xarxa, no en els perifèrics com els monitors.

Una empresa israeliana, Fibernet, d’avantguarda en el camp de la ciberseguretat, ha desenvolupat un dispositiu que bloqueja tot tipus de senyal que no sigui vídeo o àudio per permetre connectar el cable HDMI sense cap risc a qualsevol aparell. Simplement es connecta aquest dispositiu al cable que anem a connectar entre el nostre portàtil i el monitor o projector, i cap senyal maliciosa podrà passar.