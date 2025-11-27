Crowe Andorra
Vladimir Fernández i Joel Marín: Integrar la IA amb garanties de qualitat i seguretat
Treballem per establir un marc intern de governança de la IA adaptat a la realitat del país.
A Crowe Andorra treballem per establir un marc intern de governança de la IA adaptat a la realitat del país. Vladimir Fernández, soci-Crowe, responsable de qualitat, riscos i compliance, i membre del comitè d’IA, i Joel Marín, economista, informàtic i cap del departament d’IA, lideren la seva implementació i formació dins la firma. Aquesta aposta per la innovació responsable converteix la IA en una eina de treball pràctica i segura. Marín simbolitza la nova generació de professionals formats en tecnologia, mentre que Fernández aporta experiència i rigor en qualitat i riscos, destacant junts com aquesta estratègia millora la qualitat, la seguretat i l’eficiència dels processos.
Com s’ha integrat la IA a Crowe Andorra durant aquest últim any i quin paper juga dins de l’àrea de Qualitat, Riscos i Compliance?
Vladimir Fernández: El 2024 va ser l’any de la formació i sensibilització interna, i el 2025 hem passat a l’aplicació real. La tecnologia s’utilitza en processos com la revisió documental, l’anàlisi de riscos i l’automatització de tasques, millorant la traçabilitat i el control de qualitat. Hem establert protocols interns i revisió humana per combinar l’eficiència tecnològica amb la responsabilitat professional.
Joel, com a economista i informàtic, quina ha estat la seva experiència incorporant-se al projecte d’IA de Crowe?
Joel Marín: Des dels inicis he participat en el projecte d’IA de Crowe, una experiència molt enriquidora. He pogut unir la meva formació tecnològica amb la visió econòmica per aplicar solucions reals que ajuden els equips interns i les empreses clients a automatitzar processos i prendre decisions més informades. També fem servir la IA per potenciar els coneixements dels nostres professionals mitjançant cursos d’actualització. La IA és una eina al servei de les persones; cap sistema informàtic pot substituir el criteri i l’experiència dels nostres professionals.
Estan impartint conjuntament cursos d’IA a la Cambra de Comerç. Quina és la filosofia d’aquestes formacions?
J. M.: Els cursos estan dissenyats per a professionals i empresaris sense coneixements previs, amb un enfocament pràctic. Mostrem com la IA pot optimitzar processos com la gestió documental o el servei al client, i fomentem la formació contínua i l’adaptació a noves eines.
V. F.: Exacte. Mostrem aplicacions reals, com ara l’anàlisi d’estats financers o la creació de GPT interns per millorar l’eficiència sense perdre el criteri professional.
Quins reptes ètics i de seguretat consideren més rellevants?
V. F.: La protecció de dades i la fiabilitat són essencials. Apostem per una IA que impulsi la innovació sense comprometre el control de riscos ni la qualitat professional. No es tracta només d’utilitzar-la, sinó de fer-ho amb criteri i revisió humana, mantenint sempre l’escepticisme professional dels nostres equips per evitar-ne un mal ús.
J. M.: Cal educar. Moltes empreses encara tenen por de la IA, però quan entenen com funciona i quins límits poden establir, el canvi és positiu i productiu.
Com defineixen el moment actual de Crowe Andorra en matèria d’IA i quina és la visió de futur que comparteix l’equip?
V. F.: Estem en una fase de creixement i aplicació de noves tecnologies, amb la prudència que implica treballar amb dades sensibles i confidencials. Busquem l’eficiència dels nostres professionals sense perdre de vista la gestió dels riscos i la qualitat.
J. M.: Compartim una visió comuna: continuar innovant i fer un ús responsable de la tecnologia. Revisem i adaptem constantment la nostra estratègia per mantenir-nos alineats amb els avenços tecnològics i les necessitats dels clients, fomentant el coneixement intern i una cultura de millora contínua i col·laboració.
Com resumirien la relació entre tecnologia i persones dins de Crowe Andorra?
V. F: La intel·ligència artificial ha de potenciar el talent i el criteri dels nostres professionals, que continuen sent la clau de la qualitat i la confiança en la nostra feina.
J. M.: El futur és de les empreses que formen els seus equips i apliquen la tecnologia amb responsabilitat i propòsit.
TRANSFORMACIÓ DIGITAL 2024
“És més car no adoptar la intel·ligència artificial que fer-ho”
Redacció
Consulta l’especial de Transformació Digital 2025