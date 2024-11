“És més car no adoptar la intel·ligència artificial que fer-ho”

Publicat per Verificat per Creat: Actualitzat:

Què el va motivar, sent economista i auditor, a endinsar-te en el món de la IA?

La meva motivació va sorgir en veure estudis publicats a final del 2022 que analitzaven l’impacte de la IA en el mercat laboral, especialment en els serveis professionals. Vaig començar a assistir a seminaris i a dedicar dues hores diàries a formar-me, incloent dos màsters en IA conscient del seu potencial per transformar el nostre sector.

Com el pot ajudar la seva formació com a economista i auditor a entendre el valor de la IA dins de les empreses?

La formació d’economista i la meva experiència com a auditor m’ajuden a veure com la IA pot augmentar la productivitat i competitivitat de les empreses, impulsar la innovació i adaptar-se a les necessitats dels clients de manera més eficient.

La formació és la primera inversió clau per a un negoci que vuilgui aprofitar i entrendre la IA

Com ha estat el procés d’integració de la IA a Crowe Andorra? Ha estat fàcil?

El primer pas va ser comunicar l’adopció de la tecnologia i formar l’equip en els seus avantatges i riscos. Vam oferir formacions pràctiques per gestionar riscos, especialment sobre la privacitat de les dades, desenvolupant procediments i fent auditories internes per assegurar la confidencialitat de les dades.

Quins beneficis immediats ha observat des de l’ús de la IA?

Un dels beneficis més immediats ha estat l’automatització de tasques repetitives, permetent a l’equip centrar-se en tasques d’alt valor. Ara la IA ens ajuda a revisar grans volums de documents amb rapidesa i precisió.

Quins riscos ètics han considerat? Què fan per garantir la confidencialitat de les dades?

El risc clau és la privacitat de les dades. Establim protocols estrictes per garantir que la IA només accedeixi a la informació necessària. A més, la IA és utilitzada per professionals especialitzats que supervisen la seva fiabilitat minimitzant els riscos que generen les al·lucinacions.

Quins processos estan ajudant a automatitzar als seus clients amb la IA?

Amb la IA, moltes empreses mitjanes estan aconseguint automatitzar tasques repetitives sense necessitat de grans projectes. Amb eines senzilles com GPTs personalitzats, es poden simplificar processos que abans requerien molt de temps. Des de gestió d’inventaris automàtics, gestió de suport al client, les empreses estalvien temps i recursos.

Quin consell donaria a altres empresaris que volen integrar la IA?

És més car no implantar la IA que fer-ho. Les empreses que adopten la IA seran més competitives. La IA és una necessitat per continuar sent competitius en un mercat que avança ràpidament.

Vostè oferirà un curs d’introducció pràctica a la IA a la Cambra de Comerç. Quins són els objectius principals d’aquesta formació? A qui va dirigida i què poden esperar els assistents?

El curs d’introducció pràctica a la IA està pensat per a persones sense coneixements previs, oferint una base sòlida sobre la IA i aplicacions reals amb eines com ChatGPT i altres models. Està dirigit a empresaris i professionals que vulguin augmentar la seva competitivitat amb aquesta tecnologia. Aquest és el primer pas que recomanem als nostres clients per formar-se en IA, perquè creiem fermament que tindrà un gran impacte en l’economia. El nostre objectiu és que la IA estigui en mans dels nostres clients, donant-los els coneixements necessaris per adaptar-se a aquest canvi i competir amb èxit.

S’ha ajudat de la IA per respondre a les preguntes?

És clar! La IA m’ha ajudat a estructurar les respostes, estalviant-me temps. Tot i així, el contingut i les idees són meus, però la IA ha estat una gran assistent per donar forma i organitzar-ho tot de manera eficient.