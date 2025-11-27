ENCAMP
IA al comú: un pas cap a l’adminitració del futur
La corporació encampadana posa en marxa una plataforma amb aquesta tecnologia per atendre consultes i generar documents
El comú d’Encamp fa un pas decisiu en la modernització administrativa amb la posada en marxa d’una nova plataforma corporativa d’intel·ligència artificial (IA). L’objectiu: adaptar els serveis públics a les noves necessitats tecnològiques i administratives per situar-se a l’avantguarda de la digitalització en l’àmbit comunal andorrà.
El projecte se suma a altres iniciatives recents de la corporació comunal per simplificar processos i reforçar la tramitació electrònica. Aquestes mesures, desplegades durant els darrers anys, han permès millorar l’eficiència interna i l’accessibilitat de l’administració tant per als ciutadans com per als treballadors públics.
El projecte se suma a altres iniciatives per reforçar els tràmits digitals
Dues funcions clau
Després d’una anàlisi exhaustiva amb tots els departaments comunals, l’administració ha identificat diversos punts susceptibles de millora mitjançant l’automatització i la intel·ligència artificial. Amb vista al 2026 s’impulsarà una primera iniciativa que consistirà en una nova plataforma que incorporarà dos mòduls principals: un xatbot corporatiu intel·ligent i un generador automàtic de documents.
El nou sistema és fruit d’una anàlisi a fons amb tots els departaments comunals
El xatbot podrà respondre consultes formulades en llenguatge natural, integrant-se a la intranet comunal i que serà accessible també des de dispositius mòbils. Oferirà informació estructurada sobre procediments, normativa, serveis o manuals, amb capacitat multilingüe i gestió contextual de converses.
El generador de documents facilitarà la creació de plecs de bases, informes, resolucions, contractes i altra documentació administrativa. El sistema partirà de plantilles intel·ligents i permetrà exportar en diversos formats, reduint càrrega burocràtica i minimitzant els errors.
TRANSFORMACIÓ DIGITAL 2024
Més qualitat de vida amb la IA
Redacció
Consulta l’especial de Transformació Digital 2025