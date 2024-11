Més qualitat de vida amb la IA

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú d’Encamp impulsarà durant el 2025 una nova fase del programa de transformació digital, aplicant la intel·ligència artificial a diferents processos administratius i, en particular, a aquells que actualment suposen un repte per millorar els serveis públics. Un exemple és la gestió de recollida dels voluminosos a la via pública.

El salt per aplicar la famosa IA de la qual tothom parla i, alhora, tothom mira, o hauria de mirar, amb respecte, ha requerit diverses inversions en tecnologia i, sobretot, en organització de processos durant els darrers anys a l’administració comunal: posada en funcionament d’un gestor d’expedients, digitalització de tots els tràmits, aplicacions per consultar documentació, com ara el cadastre, instal·lació d’eines de telegestió en dipòsits d’aigua i instal·lació de sensors per al control de la despesa energètica, entre altres.

Amb aquest context, el comú ha posat el focus en la part menys visible, però més necessària, per poder avançar en millores molt més palpables des de la perspectiva de la ciutadania en els pròxims anys. Per aconseguir-ho, així, s’aprofitaran les oportunitats que la intel·ligència artificial ens pot oferir per ser més competents.

Seguint amb aquesta estratègia per avançar cap al concepte d’smart city, s’ha desplegat un sistema de videovigilància per diversos punts de la parròquia amb l’objectiu de garantir la seguretat i el civisme. Aquest desplegament, que inclou nombrosos punts de videovigilància en llocs com aparcaments, carrers amb alta afluència o edificis comunals, s’ha integrat en un únic punt de control, sent pioner en la gestió comunal. A partir de l’any vinent, aquesta videovigilància es complementarà amb un nou sistema que aplicarà IA en benefici de la millora del serveis públics. Per exemple, els punts de recollida d’escombraries seran monitorats per detectar l’abandonament d’andròmines i voluminosos sense autorització, i la captació de les imatges mitjançant la intel·ligència artificial permetrà emetre un avís automàtic quan detecti objectes impropis, informant immediatament de la infracció, i facilitant la possibilitat de sancionar els incívics.

Aquest sistema es podrà desenvolupar gràcies a les inversions fetes els darrers anys en matèria d’infraestructura tecnològica i la implementació d'aquest sistema de detecció per intel·ligència artificial que permetrà ser més competents per assolir els objectius. Tot plegat va acompanyat d’un règim jurídic que evoluciona juntament amb la IA, el qual ofereix protecció i seguretat jurídica, protegint i donant les garanties necessàries a la ciutadania, a més de comptar amb persones formades i capacitades per dur aquesta gestió.