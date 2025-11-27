Cambra de Comerç, indústria i serveis
Empreses que innoven, empreses que lideren
La CCIS consolida el compromís amb la digitalització empresarial
L’acompanyament en la digitalització de les empreses s’ha consolidat com un dels eixos estratègics de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS), que al llarg d’aquest 2025 ha reforçat encara més el seu compromís en aquest aspecte.
A través de formacions, conferències i la facilitació de diverses eines, la Cambra ha treballat per impulsar la transformació digital i preparar les empreses del país davant els reptes que planteja un entorn econòmic cada vegada més tecnològic.
En aquesta línia, la institució ha creat un cicle de conferències i taules rodones sobre tecnologia dedicades a aspectes com ara la intel·ligència artificial, la ciberseguretat o la gestió de dades. Les jornades, organitzades amb el suport d’Andorra Digital, Andorra Business i Actinn, busquen oferir coneixements pràctics i generar espais de connexió entre empreses i experts.
El cicle es va inaugurar el 27 de gener amb la jornada IA en acció: transformació i futur empresarial. L’acte va oferir una visió integral sobre com la intel·ligència artificial pot convertir-se en una palanca de futur per a les empreses.
La segona jornada, celebrada el 20 de novembre sota el títol Ciberseguretat 360º, va posar el focus en la necessitat urgent de protegir els actius digitals davant d’un entorn cada cop més complex.
Amb l’objectiu de conscienciar i capacitar les empreses, l’expert en ciberseguretat Bruno Pérez va obrir la sessió amb una ponència que combinava experiència tècnica i reflexió personal. Pérez va destacar que la tecnologia té un vessant profundament humà i que “molts cops caiem en l’error de centrar-nos en els tecnicismes i oblidar el mal que es pot fer a les persones”.
La jornada es va completar amb una taula rodona en què empreses andorranes van compartir experiències reals d’atacs informàtics i van debatre amb especialistes sobre estratègies de protecció i resiliència digital.
El cicle de conferències continuarà el primer trimestre del 2026 amb una jornada dedicada a l’enginyeria de dades. La Cambra vol destacar amb aquesta tercera sessió la importància de la dada com a base per a la presa de decisions empresarials i institucionals, així com la necessitat d’un ús més eficient i segur de la informació.
La formació continua sent un dels pilars fonamentals de la CCIS, que ja ha format més de 200 professionals. Per al 2026, es preveu impulsar cursos més específics i adaptats a cada sector, per tal de facilitar la implementació efectiva de la tecnologia i garantir que cap empresa quedi enrere en el procés de digitalització, clau per a la competitivitat.
