Impuls a la digitalització de les petites empreses

Incentivar i accelerar els processos de transformació digital als petits negocis és un dels reptes a assolir des de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis. Si bé és cert que la majoria de les empreses del país han integrat la tecnologia en diferents processos, la realitat és que la transformació digital va molt més enllà i requereix un canvi de mentalitat.

La Cambra, conscient que adaptar-se a aquest nou paradigma no és senzill, pretén respondre a les inquietuds que tota aquesta transformació genera en el conjunt del teixit empresarial. L’entitat coneix i sap perfectament que integrar la digitalització al negoci no és senzill i és necessari posar en pràctica una reestructuració estratègica continuada.

La directora de la Cambra, Sol Rossell, explica que el 2019 va començar a implementar un procés d’automatització i digitalització centrat en les diferents línies estratègiques de l’entitat. De fet, Rossell exposa que “com a Cambra creiem que hem de ser un dels facilitadors d’aquest canvi i incentivar el teixit empresarial a continuar apostant per aquesta via”.

Digitalitzar-se no suposa només l’automatització dels processos, sinó que també implica pensar d’una altra manera i, sobretot, que les persones implicades creguin en aquest procés.

Ajudar les persones de l’equip a adaptar-se a aquest nou escenari digital també és una de les qüestions clau de tota empresa. La reticència al canvi sorgeix de forma natural i és aquí quan cal que les persones encarregades de liderar el projecte hagin d’aportar grans dosis de conscienciació.

Per Rossell, “la comunicació i la col·laboració amb totes les persones de l’equip és clau. Hem de donar-los confiança i també oferir un espai d’aprenentatge perquè la gestió del canvi sigui un èxit”. Aquesta etapa no està exempta d’errors i provatures que, de fet, formen part de qualsevol procés d’adaptació. Amb això, Rossell destaca que “implica oferir una escolta activa i solucionar d’una forma pràctica i clara les problemàtiques i neguits de cadascuna de les persones de l’equip”. Aquesta és segurament una de les parts més oblidades en el procés de digitalització, però el cert és que, segons reconeix Rossell, “sense el compromís de l’equip, qualsevol pla de digitalització no avança ni tampoc té sentit”.

La Cambra va iniciar el camí cap a la digitalització primer de tot amb la realització d’una auditoria per analitzar quins eren els dispositius i processos tecnològics a integrar. Aquesta anàlisi es va focalitzar en tres públics diferenciats: l’equip de la Cambra, el comitè i les empreses. En aquest sentit, pel que fa a l’equip, el personal va rebre formació per disposar de competències digitals bàsiques per desenvolupar-se eficaçment en entorns digitals. De forma paral·lela es van implantar eines del treball col·laboratiu a més de l’ús del certificat digital i la digitalització de diferents procediments interns.

Els membres del comitè també utilitzen eines col·laboratives i signatura digital. Aquestes millores introduïdes tant pel que fa a l’equip com dins del comitè també han permès reduir de forma considerable el consum de paper. En aquest sentit, la digitalització va unida a un compromís de sostenibilitat, que és un altre dels objectius que té la Cambra.

Més enllà de les millores tecnològiques, la digitalització ha permès a la Cambra la possibilitat de participar de forma activa en projectes i tenir veu en diferents organitzacions internacionals. Rossell explica que “participem en les comissions de turisme i comerç electrònic a l’Associació Iberoamericana de Cambres de Comerç, Indústria i Serveis (AICO) i a Eurochambres, per exemple, quan abans això era impensable”.

La tecnologia i tot el que fa referència a la seva evolució va a un ritme frenètic. Les actualitzacions i noves formacions són una constant.

SOLUCIONS A MIDA DE TOTS ELS NEGOCIS Seguir un full de ruta que permeti calendaritzar les diferents accions i procediments a implementar és la millor manera d’integrar els di versos processos tecnològics. La digitalització és una cursa de fons i no és suficient l’esprint que les empreses van realitzar durant la pandèmia. És necessari integrar la tecnologia digital en tots els àmbits i a totes les àrees de l’empresa. Tal com exposa Rossell, “els negocis són conscients que és una opció necessària per millorar en competitivitat i adaptar-se als nous canvis”. I és precisament amb la voluntat d’acompanyar i orientar les empreses que Andor­ra Digital, en col·laboració amb la Cambra i Andorra Business, van crear el Programa de Digitalització de les Empreses (PdE).

Enguany, per facilitar l’accés a aquestes subvencions, s’han creat diversos paquets especialment dissenyats en funció de la seva tipologia i la mida de l’empresa i, a més, compten amb l’aval dels propis col·lectius del sector. Són ajudes que s’adapten a les necessitats específiques de cada negoci.

