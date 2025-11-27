Emindset Law
Oriol Giró: “Digitalitzar sempre és una bona inversió a llarg termini”
És soci fundador d’Emindset Law, despatx especialitzat en dret mercantil, immobiliari i de noves tecnologies, oferint acompanyament en processos d’innovació i digitalització.
Quines tendències estan observant en els processos de digitalització de les empreses andorranes?
Ens estem trobant que tots els clients estan immersos en processos de transformació digital i incorporació de noves eines tecnològiques en múltiples àmbits. Això comporta nombrosos reptes jurídics: des de com integrar innovacions respectant la normativa de protecció de dades fins a les implicacions de l’ús d’intel·ligència artificial en el dia a dia i en el compliment de les obligacions legals. També hi ha molta inquietud sobre què passa quan les empreses tracten dades de ciutadans de la Unió Europea, més enllà de les dades dels residents andorrans. Paral·lelament, percebem una sensibilitat creixent per adaptar-se als estàndards europeus, amb la mirada fixa en un futur acord d’associació que farà necessària aquesta homologació.
Per tant, hi ha voluntat d’anar més enllà de la normativa andorrana?
Sí, hi ha un doble moviment. D’una banda, garantir el compliment de la legislació del país. De l’altra, anticipar-se a les tendències europees i als estàndards internacionals, perquè tot indica que a curt termini s’hauran d’acabar implementant igualment. Les empreses aprofiten els processos de digitalització per incorporar solucions que ja compleixin aquests requisits i evitin adaptacions costoses en el futur.
Cal fer una anàlisi abans d’introduir qualsevol eina tecnològica
Quins són els principals dubtes dels clients?
El més habitual és el desconeixement sobre si una tecnologia concreta compleix la normativa vigent. Per això ens demanen anàlisis prèvies. De fet, sempre recomanem fer aquesta anàlisi abans d’introduir qualsevol eina tecnològica. Desenvolupar un projecte i haver-lo de modificar posteriorment és molt més costós en diners i en temps que no pas validar-lo abans.
Hi ha diferències entre grans empreses i petites i mitjanes empreses en els processos de transició digital?
Òbviament, les grans empreses disposen de més recursos i estructura per dur-ho a terme. Però també observem que totes les empreses, independentment de les dimensions, tenen la necessitat absoluta d’incorporar eines digitals. Nosaltres les ajudem integrant-nos en el seu dia a dia. Així podem implementar aquestes millores tecnològiques de manera pràctica, sostenible i alineada amb els seus objectius.
I en el cas de l’administració pública, quins són els reptes principals?
Aquí podem parlar de diferents capes: d’una banda, la digitalització del Govern com a organització, amb els seus ministeris i departaments, i, de l’altra, la dels comuns i altres administracions. Un punt clau és aconseguir que les tecnologies que incorporen siguin homogènies i, sobretot, que puguin intercanviar dades entre elles. Aquesta interoperabilitat permetria eliminar duplicitats, errors i tràmits innecessaris. Així mateix, hi ha la digitalització orientada al ciutadà. L’objectiu final és que qualsevol tràmit es pugui fer en línia, de manera fàcil i ràpida. No és una utopia, països com Estònia ja funcionen així i els hem pres com a referència. Andorra, per la seva dimensió, podria implementar aquest model de forma àgil.
Les empreses tenen prou cultura digital?
La consciència està creixent molt. Les empreses veuen que la digitalització no és una opció, sinó una necessitat per competir en un entorn global i, en un futur immediat, dins un mercat alineat amb la Unió Europea. La majoria ja estan impulsant importants processos de transformació digital. I tot i que això pot suposar un cost inicial significatiu, la digitalització sempre és una bona inversió a llarg termini. Aquest és el missatge que sempre intentem transmetre.
TRANSFORMACIÓ DIGITAL 2024
El vessant legal de digitalitzar
Redacció
Consulta l’especial de Transformació Digital 2025