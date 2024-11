El vessant legal de digitalitzar

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La innovació i la digitalització tenen moltes potes i una d’elles, sovint la més oblidada, és la legal. Oriol Giró és el soci fundador d’Emindset Law, un despatx que acompanya processos de digitalització i innovació. L’advocat segueix de prop el programa de transformació digital del Govern i destaca “la bona tasca” que s’està fent tant en l’àmbit d’administració com d’empreses. Identifica com a principals reptes del sector públic la “reducció de la burocràcia i de la presencialitat en els tràmits” i la possibilitat de compartir dades entre els diferents organismes públics i les empreses. “La digitalització millora l’eficiència i els processos i fa la vida més fàcil a professionals ciutadans”, apunta. Aquesta compartició de dades, sempre d’acord amb les garanties de privacitat i confidencialitat regulades per llei, ha de permetre que el ciutadà aporti una vegada la seva informació i no l’hagi de repetir en cada gestió.

“Les empreses hauran d’aplicar

el ‘compliance’ internacional” Oriol Giró, soci fundador d’Emindset Law

Giró observa que les empreses andorranes s’estan adaptant progressivament a la digitalització, però que encara hi ha una necessitat de recursos, tant econòmics com humans, per implementar aquestes tecnologies de manera efectiva. Afegeix que, encara que hi ha voluntat i ganes per part de les organitzacions, sovint hi ha dificultats per trobar el personal adequat. “En moltes empreses el repte no és tant els diners necessaris com tenir el personal, el talent per implementar la tecnologia”, destaca el responsable d’Emindset Law, firma que, com a proveïdora del programa governamental de digitalització de les empreses, disposa d’una fotografia molt precisa.

Pel que fa a les empreses estrangeres que consideren establir-se a Andorra, Giró assenyala que aquestes perceben el país com un lloc en procés de transformació digital, però amb marge de millora, especialment en l’àmbit de l’administració i els serveis bancaris. “Moltes empreses estan globalitzades i operen en mercats internacionals i, per tant, utilitzen plataformes i sistemes exteriors des d’Andorra.” El programa de transformació digital és fonamental –opina– per atreure inversió estrangera perquè permetrà guanyar competitivitat i actuarà com a trampolí de les empreses.

Des de la perspectiva més jurídica, destaca com un repte la generalització del compliance o compliment normatiu, fins ara molt restringit a grans empreses o al sector financer, en àmbits com ara la protecció de dades o la responsabilitat penal de les persones. “Els empresaris hauran d’estar obligats a implementar sistemes que ja estan funcionant en l’àmbit internacional, un repte com ho va ser en el seu moment la incorporació de la normativa de protecció de dades.”

La irrupció de la intel·ligència artificial també és un repte per al legislador que hauria de sumar-se a la normativa de la Unió Europea o desenvolupar-ne una d’específica. Giró aposta perquè les empreses vagin més enllà de l’automatització per incorporar la IA. “Pot ajudar molt a millorar la competitivitat. Ja ho estem veient en moltes empreses i professions.”