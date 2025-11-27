La digitalització és un imperatiu
Segons l’últim Eurobaròmetre disponible sobre la manera en què els europeus interactuem amb els serveis financers, el 73% declara sentir-se confortable fent servir la banca en línia. Es tracta d’una dada significativa que suposa un gran avenç, però si ho comparem amb els països nòrdics, que tenen taxes d’adopció superiors al 90%, es posa de manifest la necessitat d’accelerar la transformació digital per arribar a tothom amb serveis segurs i inclusius.
En una societat enfocada a la productivitat, en què tothom camina de pressa pel carrer mentre respon a una trucada o envia un WhatsApp per assolir la següent fita del dia, les entitats estem obligades a adaptar-nos per donar resposta a aquests nous hàbits que exigeixen immediatesa i ubiqüitat per continuar acompanyant els nostres clients. La transformació digital ha passat de ser una opció a ser una necessitat per continuar sent competitius.
Sovint tendim a associar la transformació digital amb la tecnologia. I és imprescindible triar bé les tecnologies que ens permeten millorar l’eficiència i aportar més valor com, per exemple, el núvol, la intel·ligència artificial, la robotització i la cadena de blocs. Tanmateix, malgrat ser un mitjà essencial, la tecnologia no pot existir per si mateixa.
Fem una aposta per automatitzar tasques i posar atenció en el que importa: el client
L’adopció d’aquestes noves palanques tecnològiques ha d’anar acompanyada de la revisió dels processos, tot evitant la digitalització estricta i redefinint-los de tal manera que ens permetin evolucionar cap a serveis centrats en el client amb experiències personalitzades, accessibles i segures.
Però res d’això té sentit sense allò que és més essencial: les persones. D’una banda, cal formar l’equip humà en noves competències i motivar-lo a adoptar unes noves formes de treball que requereixen col·laboració, agilitat i aprenentatge continu. I els responsables hem d’actuar com a facilitadors del canvi, ja que la transformació també és cultural o no ho és.
I, de l’altra, hi tenim els nostres clients, que ens exigeixen immediatesa i nous serveis en un entorn amigable i segur. A Creand estem immersos en el nostre viatge cap a una transformació digital que doni resposta a les necessitats dels nostres clients, com ara el llançament d’una nova banca en línia amb una experiència de client redefinida i sense friccions, que dona resposta a les demandes del mercat actual i que ens situa com a referents a Andorra.
Aquesta mateixa banca en línia ens ha permès fer fàcil el més difícil: democratitzar l’accés al servei de custòdia, compravenda i traspàs de criptoactius. També hem llançat el servei d’API per als nostres clients, que permet la integració amb els seus sistemes. Per poder oferir aquests serveis amb garanties i protegir els nostres clients, ha estat necessari invertir en seguretat, tant mitjançant accions de conscienciació com aplicant mesures d’accés més robustes a la banca en línia.
Amb l’objectiu d’incrementar l’eficiència operativa, també estem fent una aposta per automatitzar les tasques de menys valor afegit i posar atenció en allò que és més important: atendre els nostres clients. Per aconseguir-ho, estem treballant amb metodologia business process management (BPM) i la robotització (RPA), buscant la millora contínua i la traçabilitat.
La transformació digital ja no és una fita amb un inici i un final, sinó que es tracta d’un camí en constant evolució que requereix dedicació, inversió i compromís.
No podem oblidar que, per molta tecnologia que apliquem, l’essència dels nostres 75 anys d’història es basa en persones que ofereixen solucions i serveis a persones. Volem continuar acompanyant els nostres clients, independentment de la distància.
TRANSFORMACIÓ DIGITAL 2024
Sandra Sancho
