Creat: Actualitzat:

Fes-me un bizum!” Segurament has utilitzat aquesta expressió més d’una vegada, tot i que a Andorra només fa dos anys que existeix. Bizum ha canviat definitivament la manera de fer els pagaments del dia a dia reduint l’ús de l’efectiu i s’ha consolidat com una de les plataformes de pagament de més èxit a Espanya i ara també a Andorra.

Amb vora 28 milions d’usuaris, en poc temps Bizum s’ha convertit en la solució preferida de pagaments per mòbil basada en transferències immediates SEPA. Tot i que per ara Bizum només està disponible a Espanya i Andorra, les transferències immediates permeten ordenar pagaments en euros a tot Europa (Zona Única de Pagaments en Euros o SEPA) amb la mateixa rapidesa, seguretat i comoditat que els pagaments amb targeta.

La incorporació de Bizum al sistema financer andorrà ha estat rebuda amb entusiasme. En un país petit però amb una economia dinàmica, Bizum s’ha adaptat de seguida a les necessitats dels seus usuaris. Això s’ha reflectit en un augment significatiu de les operacions a través de la banca online i en el naixement de noves solucions digitals com el Bizum Teens de Creand Crèdit Andorrà, que ha estès la solució de pagaments immediats als usuaris menors d’edat.

Avui Bizum a Andorra té uns 41.000 usuaris, i tot i que les 22 operacions anuals per usuari andorrà encara estan per sota de les 37,1 d’un usuari espanyol, l’adopció del servei és creixent, especialment entre els joves en la franja compresa entre els 18 i els 30 anys. El 32% de les operacions que inicien els usuaris andorrans té com a beneficiari un usuari espanyol i un 21% de les que reben els usuaris andorrans és ordenada des d’Espanya.

Però Bizum ja és molt més que un sistema de pagaments immediats entre persones i en la seva evolució s’ha impulsat com a mitjà de pagament en més de 70.000 comerços electrònics, permet fer donacions a causes socials, facilita el pagament de subscripcions o pagaments recurrents i es pot utilitzar com a identificador digital per poder registrar-se a les webs sense necessitat de claus i minimitzant les dades que es comparteixen amb tercers.

I què més en podem esperar per al 2025? Bizum preveu incorporar noves funcionalitats que permetran millorar encara més l’experiència d’usuari, com ara poder pagar presencialment en comerços des de les aplicacions bancàries i la cartera virtual Bizum Pay. I a Espanya, els pagaments amb Bizum de taxes i impostos s’estendran a la hisenda espanyola, que permetrà pagar amb Bizum la declaració de la renda del 2025. A més, Bizum ha iniciat l’expansió del servei més enllà de les fronteres d’Espanya i Andorra i ha signat acords amb les principals solucions de pagament mòbil de Portugal i Itàlia. Així doncs, ben aviat també es podran enviar bizums a aquests nous territoris. Aquesta ambició obre la porta a una futura internacionalització que podria situar Bizum com un referent europeu en solucions de pagament digitals.

Els pagaments instantanis són una tendència imparable que pot arribar a desplaçar els pagaments amb targeta. En aquest escenari, el futur de Bizum sembla prometedor, ja que es troba en una posició privilegiada per liderar aquest canvi, gràcies a la sòlida base d’usuaris, a la seva innovació constant i al suport dels bancs associats, que garanteix una infraestructura robusta i fiable.

Amb la seva expansió a altres territoris i les noves funcionalitats a l’horitzó, Bizum es prepara per consolidar-se com un actor indispensable en el món financer digital.