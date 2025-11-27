CONSELL SUPERIOR DE LA JUSTÍCIA
Cap a l’eficiència i la transparència
La digitalització de la justícia andorrana fa un important salt endavant amb un nou cercador
La Justícia és, per definició, un dels pilars essencials de qualsevol estat de dret. Però, en ple segle XXI, la seva fortalesa no tan sols es mesura per la independència dels tribunals o la qualitat de les sentències, sinó també per la capacitat d’adaptar-se als temps digitals i de mantenir la confiança de la ciutadania. En aquest context, Andorra està fent un pas decisiu cap a una justícia més moderna, accessible i transparent.
El Consell Superior de la Justícia ha posat en marxa una ambiciosa estratègia de transformació digital que situa les persones al centre del sistema judicial. Durant les pròximes setmanes, un dels projectes més rellevants d’aquest pla veurà la llum: el nou cercador de jurisprudència d’Andorra, una eina tecnològica que permetrà consultar de manera àgil i intel·ligent més de 15.000 sentències i resolucions judicials.
Aviat es podran consultar de forma àgil més de 15.000 sentències i resolucions
Segons explica el president del Consell Superior de la Justícia, Josep Maria Rossell, “es tracta d’un instrument que és potent, fiable i fàcil d’utilitzar”, que posa el coneixement jurídic al servei tant dels professionals del dret com del conjunt de la ciutadania.
El cercador disposa d’una interfície moderna i intuïtiva, que permet navegar per matèries i conceptes a través d’un tesaurus amb més de 4.000 termes i veus temàtiques. Les cerques es poden dur a terme per paraules clau, per lleis concretes o fins i tot en llenguatge natural, gràcies a l’ús d’eines d’intel·ligència artificial capaces d’interpretar la intenció de l’usuari i classificar automàticament cada document mitjançant metadades.
El nou avenç se suma a l’expedient electrònic, posat en marxa el mes de febrer passat
D’altra banda, cal posar en relleu que aquesta mateixa tecnologia també millora els processos d’anonimització de sentències, garantint la protecció de les dades personals i el respecte escrupolós a la privadesa.
Amb aquest pas, el sistema judicial andorrà s’alinea amb els millors models europeus, amb funcionalitats innovadores basades en la IA i la recerca semàntica. A més, totes les resolucions incorporen l’identificador estàndard ECLI (European Case Law Identifier), que assegura la seva interoperabilitat i visibilitat internacional.
Aquest avenç no és un fet aïllat, sinó que forma part d’una estratègia global de modernització que impulsa el Consell Superior de la Justícia. El mes de febrer passat ja es va posar en marxa l’expedient judicial electrònic, que ha transformat la manera de treballar als tribunals i permet gestionar els procediments de forma digital, segura i eficient.
La incorporació del cercador de jurisprudència representa, d’aquesta manera, una nova fita en la consolidació d’un ecosistema judicial digital coherent i integrat, en què la tecnologia no és una finalitat en si mateixa, sinó una eina per garantir una justícia més propera, eficient i transparent –una justícia a l’altura de les expectatives de la ciutadania del segle XXI.
TRANSFORMACIÓ DIGITAL 2024
La digitalització al servei d’una justícia de qualitat
Redacció
Consulta l’especial de Transformació Digital 2025