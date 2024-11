La digitalització al servei d’una justícia de qualitat

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Eficiència, sostenibilitat, transparència i accessibilitat són alguns dels reptes que encara la Justícia andorrana. Conceptes clau que conformen l’eix vertebrador del procés de digitalització que serà especialment visible a partir del 3 de febrer del 2025, data d’entrada en vigor de la llei d’accés electrònic de l’Administració de Justícia.

El sistema de gestió processal digitalitzarà els procediments i les comunicacions, que es faran íntegrament a través del Portal de Serveis als Professionals (PSP), una plataforma adreçada als professionals, que permet establir una comunicació directa amb els professionals, les institucions, les entitats i els col·laboradors de la Justícia que hi estan vinculats. Molts d’ells ja fa mesos que fan gestions a través del PSP, pas previ a la implementació de l’expedient judicial electrònic.

El PSP ha de permetre als professionals impulsar accions judicials de manera digital i interposar demandes telemàtiques. Un projecte cabdal, que marca un punt d’inflexió en la manera de relacionar-se de l’Administració de Justícia amb els seus col·laboradors, però que va molt més enllà.

A més de la posada en funcionament de l’expedient judicial electrònic, s’estan impulsant altres accions i projectes que han de permetre fer noves passes de futur, amb accions com ara la recollida i el tractament de les dades estadístiques, la indexació de la jurisprudència, la gestió de les bases de dades o el procés d’anonimització de les sentències.

De cara a l’any vinent es posarà en marxa un cercador de jurisprudència que inclourà les sentències i ordenances penals publicades, i es crearà l’oficina de documentació judicial, que s’integrarà a l’estructura orgànica del Consell Superior de la Justícia.

Aquest procés, desenvolupat gràcies al conveni existent entre el CSJ i el Consejo General del Poder Judicial espanyol, permetrà la recopilació i l’anàlisi de dades en temps gairebé real i es podran utilitzar per generar estadístiques precises i altres indicadors clau. Aquesta informació és cabdal per a la presa de decisions basada en evidències, contribuint a una gestió més proactiva i eficient del sistema judicial.

Un dels reptes més importants de la digitalització és garantir que tots els actors involucrats en l’Administració de Justícia estiguin formats adequadament per utilitzar les noves eines digitals. La formació contínua i l’adaptació tecnològica són clau: per aquest motiu s’estan fent tot un seguit de formacions, que s’aniran succeint fins a l’entrada en vigor de la llei.

Paral·lelament, per garantir que les dades sensibles estiguin protegides es treballa per garantir el compliment de les normatives de protecció de dades i per implementar mesures de ciberseguretat per evitar accessos no autoritzats o filtracions d’informació.

La implementació de tecnologies digitals en l’àmbit judicial té el potencial de transformar i agilitzar processos que, tradicionalment, han estat lents i burocràtics. A través de l’automatització, l’accés remot a la documentació, i la millora de la seguretat i transparència, la digitalització ens ha de servir per disposar d’una justícia més eficient, accessible i sostenible.