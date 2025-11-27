LA MASSANA
Aposta per l’atenció digital
El comú avança en el procés de digitalització que permetrà fer gairebé tots els tràmits en línia
El comú de la Massana continua avançant en la digitalització dels serveis, amb l’objectiu que pràcticament tots els tràmits es puguin realitzar online, de manera còmoda i segura, sense necessitat de desplaçar-s’hi presencialment. Actualment, gairebé tots els tràmits estan disponibles a la Seu electrònica del comú, accessible a través de lamassana.ad. Des de sol·licituds fins a inscripcions i llicències, la ciutadania pot gestionar els tràmits de manera àgil i ràpida des de qualsevol dispositiu.
En aquests moments s’estan realitzant en línia una quarta part dels tràmits. El més sol·licitat és la inscripció a activitats de l’Esplai (39%), seguit de l’ocupació de via pública (22%). També hi ha un volum important de gestions relacionades amb el cens de població, el cadastre i al·legacions a un constat d’infracció.
La voluntat és anar incrementant aquest volum de tràmits online de forma progressiva. Per això, el comú dona suport a les persones que volen realitzar-los, oferint assessorament tant al servei de Tràmits com a la Casa Pairal per a la gent gran, garantint d’aquesta manera que ningú quedi exclòs de la transició digital. La finalitat és fomentar l’ús de la Seu electrònica per tots els beneficis que suposa, com ara estalviar temps, evitar desplaçaments i simplificar gestions administratives.
Per facilitar encara més l’accés a tots els serveis i informació, el comú ha llançat l’aplicació La Massana +, un portal global en què es poden consultar notícies, agenda, informació turística, comprar entrades i realitzar tràmits. L’app permet centralitzar tota la gestió en un sol punt, de manera pràctica i senzilla, i està disponible per a les principals plataformes mòbils.
A més, en aquests moments s’està introduint la intel·ligència artificial per millorar les diferents plataformes. Una de les millores que s’aplicaran aviat és la integració d’aquesta tecnologia a la centraleta telefònica, per oferir una atenció de qualitat i continuada les 24 hores durant tots els dies de l’any.
Amb aquests avenços, la Massana vol canviar la tendència de la presència física, fent que els tràmits en línia esdevinguin la primera opció per a la ciutadania, per tots els avantatges que això comporta.
La transformació digital del comú no tan sols facilita la vida a la ciutadania, sinó que contribueix a una administració més sostenible, eficaç i adaptada al context actual.
SUPORT AL SERVEI DE TRÀMITS I A LA CASA PAIRAL
TRANSFORMACIÓ DIGITAL 2024
El comú llança una app global
