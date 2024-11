El comú llança una app global

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Una aplicació mòbil per estar informat, realitzar qualsevol tipus de tràmit, comunicar incidències o comprar entrades. L’objectiu de la nova app La Massana + és centralitzar els serveis, els tràmits, la informació que genera el comú i la participació dels veïns en un únic portal que sigui de fàcil accés a la ciutadania des de qualsevol lloc.

La nova aplicació està en període de proves tot i que ja és operativa i es pot descarregar a les diferents plataformes digitals com ara Play Store o Apple Store. Per al disseny i configuració d’aquesta nova eina s’han tingut en compte les necessitats i suggeriments dels mateixos usuaris. “El criteri principal ha estat la practicitat de la nova app. Estem convençuts que la gent la utilitzarà perquè quan entres de seguida veus clarament què estàs buscant. Els continguts són fàcils de trobar i és intuïtiva”, afirma el conseller comunal que encapçala l’àrea de Digitalització, Roc Viñals.

Amb aquest objectiu, s’ha portat a terme una tasca per incloure els recursos ordenats d’una forma pràctica i senzilla primant les icones i el vessant més visual. A banda dels apartats de notícies i agenda, permanentment actualitzats, també es pot accedir directament a la seu electrònica, per poder realitzar tràmits i gestions. A més, a La Massana + també està ben visible la informació del bus comunal i l’obituari, un tema que havien demanat diversos ciutadans.

Incidències en temps real

Un dels apartats més destacats que incorpora és el d’incidències, en el qual l’usuari pot informar sobre qualsevol disfunció a la via pública, adjuntant una foto i descrivint la problemàtica, una via molt àgil per trametre les reclamacions que tingui. També podrà veure en temps real l’estat de la incidència i el moment de la seva resolució. Pel que fa a la participació de la ciutadania, també hi ha una bústia de sugge­riments per recollir via telemàtica les aportacions de tothom.

Reserva d’entrades

La Massana + inclou enllaços amb l’oferta turística i la botiga online, per comprar entrades o reservar places per als diversos esdeveniments.

La nova aplicació mòbil és dinàmica i es poden anar creant nous continguts en funció de les necessitats com, per exemple, el fet de permetre posar en marxa processos de participació ciutadana o campanyes comercials. La resposta o els suggeriments dels usuaris seran determinants per decidir-ne l’evolució.