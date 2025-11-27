KPMG
Andorra i la transformació digital: del disseny a l’impacte real
En els darrers anys, Andorra ha avançat de manera significativa en el procés de transformació digital. El país, tradicionalment conegut pel seu entorn natural i per la capacitat d’adaptació, ha fet una aposta clara per la digitalització com a eix vertebrador del model de país i de la qualitat dels serveis a la ciutadania. Aquesta aposta, lluny de ser només una declaració d’intencions, s’està materialitzant en projectes concrets i resultats que comencen a situar Andorra amb una presència creixent dins l’àmbit europeu de la transformació digital.
De la visió a la realitat: una estratègia de país
La transformació digital no és fruit de la casualitat, sinó d’una estratègia sostinguda en el temps. Després d’anys de treball per establir les bases: infraestructures, regulació, capacitació i governança, el Principat ja pot mostrar resultats que el situen per sobre de la mitjana europea en molts indicadors digitals (DESI).
Andorra està en un moment idoni per avançar en la transformació digital. Les iniciatives posades en marxa van en la bona direcció per tal de posicionar el país com un referent en la innovació i la digitalització.
A mesura que el país continua construint sobre aquest èxit, la conscienciació col·lectiva i la col·laboració entre les institucions públiques, empreses i ciutadans seran fonamentals per assegurar un futur prometedor i sostenible en l’entorn digital.
Jordi Oliver, Soci responsable de sector públic per a Catalunya, Balears i Andorra
“Andorra no tan sols està demostrant que és possible una profunda i efectiva transformació digital, sinó que també s’està erigint com un exemple a seguir per altres països que busquen modernitzar-se en un món cada vegada més interconnectat. Andorra Digital té el repte de ser el motor tractor de la digitalització a nivell de país.”
Alexandre Haase Soci responsable de KPMG a Andorra
“Amb l’aprovació del projecte de llei de creació de la societat pública Andorra Digital, SA, el país fa un pas endavant en la consolidació d’una estructura que permeti coordinar, impulsar i accelerar les iniciatives digitals de manera integrada i assegurar que els projectes estratègics es despleguin amb coherència i impacte real.”
Cristina Civit, Sòcia de Consulting Corporates
“Des de KPMG treballem per acompanyar l’Administració Pública andorrana en el camí cap a una gestió que és cada vegada més eficient i propera al ciutadà, obrint la porta a una digitalització que té com a objectiu transformar la forma com l’administració es relaciona tant amb els ciutadans com amb les empreses.”
Projectes emblemàtics i avenços clau
Bus d’interoperabilitat: ha facilitat l’intercanvi segur i eficient d’informació entre administracions i empreses, millorant la qualitat i l’eficiència dels serveis.
Agència Nacional de Ciberseguretat: clau per garantir la seguretat digital, prevenir incidents i donar confiança a ciutadans i empreses.
Agència d’Intel·ligència de la Dada: ja en funcionament, impulsa l’ús estratègic de la dada i és pionera en l’aprovació d’un codi ètic per a la IA, alineant-se amb les millors pràctiques europees.
Cartera digital: un cas d’èxit que simplifica la vida dels ciutadans i reforça la seguretat i la facilitat d’ús dels serveis en línia.
Centre de Benestar i Competències Digitals: el treball en la capacitació ciutadana i la lluita contra la bretxa digital assegura que la transformació digital arribi a tothom.
Consolidar, innovar i liderar
Adopció de la IA: amb una estratègia clara i un marc ètic i regulador robust, Andorra pot liderar-ne l’ús responsable, maximitzant el valor i protegint els drets fonamentals.
Sandbox regulador i atracció d’inversions: la creació d’entorns d’experimentació en noves tecnologies gràcies a l’impuls d’entorns reguladors podria atraure inversió i talent internacional.
Transformació empresarial profunda: més enllà de la digitalització bàsica, cal impulsar la transformació dels processos, la ciberseguretat, l’analítica de dades i la cultura digital a les empreses.
Inclusió i capacitació: continuar treballant per reduir la bretxa digital.
TRANSFORMACIÓ DIGITAL 2024
Andorra accelera la digitalització
