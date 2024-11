Andorra accelera la digitalització

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

En els darrers anys, Andorra ha experimentat una profunda transformació digital per adaptar-se a la nova realitat i afrontar els reptes de la dècada. El país ha millorat els seus resultats en 30 dels 32 indicadors de l’economia i societat digital (DESI) el 2023 respecte al 2021, passant d’estar a les darreres posicions d’Europa a superar la mitjana europea en més de la meitat dels indicadors.

Aquesta aposta per la digitalització s’està materialitzant a través de l’impuls de diversos projectes que han suposat canvis significatius en la nostra societat, tant pel que fa a l’Administració Pública com a l’àmbit del teixit empresarial. En són exemples la definició i els treballs per al desplegament d’un model d’identitat digital autosobirana, l’augment dels tràmits disponibles en línia a través de la Seu Electrònica, l’impuls a la formació i divulgació de capacitats digitals ciutadanes, el creixent grau de maduresa de l’Agència Nacional de Ciberseguretat, la creació de l’Agència d’Intel·ligència de la Dada i l’impuls d’una entitat nacional com a responsable de l’estratègia tecnològica integral del país.

En el curt termini, serà crucial impulsar la intel·ligència artificial (IA) maximitzant-ne el valor i respectant els drets i les llibertats individuals. Per això, cal un marc regulador que equilibri el desenvolupament socioeconòmic que ofereix la IA amb la protecció dels drets fonamentals. Andorra ja ha fet les primeres passes al respecte, creant l’Agència d’Intel·ligència de la Dada i aprovant un codi ètic de la IA, que aporta directrius, recomanacions i orientacions sobre el desplegament, l’ús i l’aplicació ordenada de la IA. A més, caldrà considerar la implementació de models de núvol sobirà que garanteixin el compliment de les normatives específiques del país, els nivells de seguretat requerits i l’autonomia de gestió.