Informe de vigilància
Lleuger augment de les infeccions respiratòries agudes en l’inici de l’any
Els infants de 0 a 4 anys són els més afectats
L'última setmana del 2025 i els primers dies del 2026 s’ha registrat una taxa d’incidència de 307,87 casos per 100.000 habitants d’infeccions respiratòries agudes (IRA) a Andorra. Les dades corresponents als dies entre el 29 de desembre de 2025 i el 4 de gener de 2026 publicades pel ministeri de Salut indiquen que hi ha un petit repunt respecte a la setmana anterior. La franja d’edat més afectada ha estat la de 0 a 4 anys.
L'informe assenyala la taxa d’incidència de la grip s’ha situat en 101,04 casos per 100.000 habitants. Es manté així el descens observat durant la setmana prèvia. Els grups d’edat amb més incidència han estat el de 0 a 1 anys i el de majors de 74 anys.
En l’àmbit de la vigilància dels virus respiratoris circulants, el percentatge de mostres positives durant la setmana ha estat del 9,91%. D’aquestes mostres positives, el 82,61% corresponen al virus de la grip A. També s’han detectat adenovirus (8,7%), rhinovirus/enterovirus i virus respiratori sincicial (VRS), amb un 4,35% cadascun.