SALUT
Cau la incidència de les infeccions respiratòries
El ministeri de Salut ha observat un “marcat descens” de les infeccions respiratòries agudes l’última setmana. La franja d’edat més afectada és la de zero a quatre anys.
La taxa d’incidència per a la setmana se situa en 279,7 casos per 100.000 habitants. La setmana anterior era de 514,68 casos. La de grip és de 133,2 casos per 100.000 habitants, fet que suposa “un descens brusc respecte a la setmana anterior”, en què era de 266,76. La franja d’edat més afectada també és la de zero a quatre anys, seguida d’un a quatre anys.
La franja d'edat més afectada, de zero a quatre anys
De les mostres positives, el 84,2% han estat pel virus de la grip A, seguit pel rinovirus/enterovirus (10,5%) i, en menor percentatge, pel SARS-CoV-2 (5,3%). El percentatge de mostres positives ha estat del 15,8%, segons el ministeri.