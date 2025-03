Som el que mengem (II)

Publicat per Katia Durich Creat: Actualitzat:

Què vol dir menjar en el moment adequat?

Us sona la famosa dita “esmorzar com un rei, dinar com un príncep i sopar com un pobre”? Doncs actualment esmorzem com un pobre, dinem com podem (si és que dinem) i sopem el que no està escrit. Això desequilibra totalment el nostre ritme circadiari i augmenta els problemes digestius, d’insomni i d’estrès, i suprimeix la producció de melatonina.

El nostre rellotge intern rep la influència de factors externs com la llum i les estacions, per això tenim més gana a l’hivern o més set al estiu, quan fa més calor.

Per fer-ho bé, caldria fer els àpats cada quatre hores. És a dir que, en primer lloc, no és una bona idea saltar-nos l’esmorzar, encara que ens haguem de llevar una mica abans o que estigui de moda el famós dejuni. Per dinar cal aportar força energia al cos en forma d’aliments energètics com ara la pasta, l’arròs, la patata i aliments constructors com ara la carn, el peix o els llegums. Sempre barrejat o encapçalat per vegetals, com una amanida o una crema de verdures. A la tarda, berenar ens ajudarà a no menjar tant per sopar ni picar entre hores, ja que és important sopar lleuger i aviat per dormir millor i no tenir malsons.

En qualsevol cas, cal tenir molt clar que menjar molt no és sinònim de menjar bé.

Sabies que el que mengem també influeix en les nostres emocions?

Quan tenim gana estem més irritables, impacients i no parem tanta atenció. Quan mengem aliments molt ensucrats o bevem refrescos, estem més esverats i ens costa concentrar-nos o fins i tot agafar el son a la nit. Com hem dit més amunt, menjar molt no implica necessàriament menjar bé. Actualment, amb tants aliments processats, consumim moltes calories buides, és a dir, exemptes de nutrients interessants. Es tracta d’aliments atractius però als quals els falta nutrients essencials. Per primera vegada a la història podem dir que tenim pacients obesos desnodrits.

En aquest sentit, la dieta mediterrània és una valuosa herència cultural que va molt més enllà de ser una simple pauta nutricional, ja que es tracta d’un estil de vida. Per algun motiu està inscrita a la llista del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. Us recomano seguir tota la informació a www.dietamediterranea.com