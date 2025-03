Publicat per Katia Durich Creat: Actualitzat:

Ja ho deia Hipòcrates fa més de 2.000 anys: “Som el que mengem.” I és que una bona alimentació juga un paper decisiu no tan sols en el nostre estat de salut, sinó també en el nostre estat d’ànim. Sabíeu que un dèficit de vitamina D pot provocar estats depressius o que una falta de vitamina B12 provoca confusió mental o demència? L’alimentació equilibrada, en què tots els nutrients estan presents, indueix a un estat d’ànim més estable, fa que ens trobem més bé i que tinguem més energia i ens protegeix de moltes possibles malalties físiques i mentals.

Però, actualment què vol dir menjar bé?

Menjar bé vol dir menjar de tot una mica en proporcions suficients i el moment adequat. Però actualment ens allunyem d’una alimentació equilibrada perquè, per moda, influències o falses creences, tendim a seguir tots un mateix patró que sovint no s’adapta a les necessitats individuals de cadascú, ni a l’època ni a l’entorn.

Sabíeu que cada aliment té la seva funció?

–Aliments constructors. La proteïna (carn, peix, ous, llegums, làctics...) ajuda a la construcció i/o recuperació del muscle i dels teixits. Si ens falta proteïna però tenim un ritme de vida actiu ens trobarem cansats i segurament anèmics, i amb un risc de lesions important. En nens pot alentir un creixement òptim.

–Aliments reguladors i/o protectors. Fruites, hortalisses, fruits secs, oli d’oliva... tots ells contribueixen al correcte funcionament dels òrgans i una bona assimilació de nutrients. També aporten vitamines, minerals i antioxidants que reforcen les defenses i sistema immunològic. Acostumem a substituir-los per una pastilla miraculosa, un multivitamínic, però el cos assimila millor aquests micronutrients quan provenen dels aliments.

–Aliments energètics. Els cereals, el pa, la pasta, l’arròs, les patates, la quinoa o els llegums ens proporcionen l’energia suficient per fer les activitats diàries i per pensar, ja que el cervell s’alimenta principalment de glucosa. Últimament moltes dietes, per aprimar o per altres finalitats, exclouen aquest grup d’aliments, tot i que són molt importants per regular els nivells de glucosa en sang. És millor triar-los integrals i barrejar-los en un mateix àpat amb aliments constructors i reguladors. Si ens falten estarem més cansats, irritables, i tindrem més ansietat i ganes de picar entre hores.