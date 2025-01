Vitamina C per al refredat i l'estat d'ànim (II)

Publicat per Katia Durich Verificat per Creat: Actualitzat:

Els adults necessiten consumir almenys 100 mg de vitamina C al dia per mantenir una salut òptima, mentre que els nens requereixen una ingesta mínima de 60 mg diaris. Aquestes quantitats són suficients per cobrir les necessitats bàsiques en persones sanes, però cal tenir en compte que en certes situacions especials, com durant l’embaràs, la lactància o períodes d’estrès intens, les necessitats poden augmentar. En aquests casos, és important assegurar-se de mantenir una ingesta adequada a través de l’alimentació o, si cal, sota supervisió mèdica, amb suplements.

Les fruites i les verdures són les principals fonts naturals d’aquesta vitamina. Entre les fruites més riques en vitamina C trobem els cítrics, com la taronja, la mandarina i la llimona, que són opcions fàcilment accessibles i molt versàtils en la dieta. El kiwi, el meló, la papaia, la pinya i les maduixes també són excel·lents alternatives. Pel que fa a les verdures, el pebrot, sobretot el vermell, és una font destacada de vitamina C, igual que el julivert. Les cols, incloent-hi la col verda i la col arrissada, també són una bona opció, a més que aporten altres nutrients essencials.

Per incorporar més vitamina C de forma senzilla a la dieta diària es poden utilitzar estratègies pràctiques, com ara afegir una picada d’all i julivert sobre carn, peix o verdura. També podem afegir pebrot cru o una mica de suc de llimona a les amanides a través de la vinagreta, aconseguint així un plat més nutritiu. Igualment, es recomana consumir fruites i verdures en el seu estat més fresc, ja que la vitamina C és sensible a la calor i es pot perdre durant el procés de cocció.

Gràcies a la vitamina C, el cos pot aprofitar fins a un 30% més del ferro contingut en aliments com les llenties o els espinacs. Això és molt rellevant en casos d’anèmia ferropènica, on és important combinar la ingesta de ferro amb aliments rics en vitamina C.

En la majoria dels casos, no és necessari recórrer a suplements per satisfer els requeriments diaris de vitamina C. Consumir tres porcions de fruita al dia, combinades amb dues racions de verdures, és més que suficient. Tot i això, si la dieta no és prou variada o en casos de necessitats especials, és important consultar un professional de la salut abans d’iniciar qualsevol suplementació.