Vitamina C per al refredat i l'estat d'ànim (I)

La relació entre la vitamina C i l’estat d’ànim pot semblar sorprenent, però el dèficit d’aquesta substància sovint està relacionat amb sentir-se fatigat o deprimit. Alguns estudis han demostrat que les persones amb nivells baixos de vitamina C experimenten una millora significativa en el seu estat d’ànim després de prendre’n.

Però fins i tot per a les persones que no en pateixen dèficit, prendre un suplement de vitamina C pot millorar el seu estat d’ànim. En alguns estudis, els participants van informar que la vitamina C va reduir els nivells d’ansietat. Calen més investigacions, però és evident que com més colors i vegetals tinguem al plat, més colors tindrem a l’ànima.

Quins són els beneficis de la vitamina C?

1. És un potent antioxidant, molt important per a la nostra salut cel·lular. L’oxidació cel·lular genera multitud de malalties cròniques, com ara diabetis, arterioesclerosi, càncer, artritis, dermatitis, etc.

2. La vitamina C és fonamental en la síntesi del col·lagen, que és un component bàsic per a la pell, els tendons, els lligaments, els vasos sanguinis, les dents i els ossos. Per tant, la salut d’aquests teixits depèn directament d’aquesta vitamina.

3. Ajuda a curar i cicatritzar ferides. Per tant, prendre vitamina C és molt important en determinats casos, com ara després d’una intervenció quirúrgica.

4. Ajuda a l’absorció de ferro d’origen vegetal i el seu emmagatzematge en l’organisme.

5. Facilita el bon funcionament del sistema nerviós i afavoreix la síntesi de neurotransmissors.

6. Regula el sistema immunitari, ja que té propietats antivirals i antioxidants.

7. Desaccelera la disminució de leucòcits (defenses) que es produeix en fer exercici. Per tant, suplementar-nos amb vitamina C després de realitzar esport és molt aconsellable.

8. Ajuda a millorar el curs de les infeccions urinàries, ja que, entre altres coses, acidifica l’orina.

9. Ajuda a regenerar la vitamina E, que és un altre potent antioxidant.

10. Redueix el cansament i la fatiga i ens permet tenir més vitalitat.

La setmana vinent veurem quina és la ingesta mínima recomanada de vitamina C i en quins aliments es troba.