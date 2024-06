Col·lagen i àcid hialurònic (II)

Els complements també són una alternativa útil per aconseguir els beneficis del col·lagen. El complement que dona més bons resultats és el col·lagen hidrolitzat, ja que és la forma més assimilable d’aquest element. Es tracta d’un format que, com que ha estat sotmès a un procés enzimàtic que fragmenta les partícules de col·lagen, aconsegueix travessar la paret intestinal i arribar al torrent sanguini més fàcilment. Si és d’origen marí, s’obté de pell, ossos i escates de peixos i, com que s’assembla molt al col·lagen que sintetitzem nosaltres, l’assimilem i tolerem d’allò més bé.

Com sé si me'n falta?

Les dietes molt estrictes empobreixen l’alimentació i poden agreujar la pèrdua de col·lagen sobretot si són dietes desequilibrades o baixes en proteïna. Això afecta tots els òrgans i sistemes, sobretot a la pell: pèrdua d’elasticitat, flaccidesa, poca brillantor, increment d’arrugues... També al cabell, amb menys densitat capil·lar, i ungles més fràgils. La disminució de col·lagen també pot afectar les parets de l’intestí, provocant estrenyiment crònic.

El col·lagen amb àcid hialurònic crea una sinergia de nutrients per a un efecte antienvelliment. L’àcid hialurònic és una molècula, també present al cos, que actua com a lubricant, facilita els moviments de músculs i articulacions, i contribueix a mantenir la pell ferma i hidratada. Com el col·lagen, la producció d’àcid hialurònic disminueix amb el pas del temps.

Les fonts d’àcid hialurònic poden ser animals o vegetals. Entre les animals podem destacar els ossos, els brous, la vedella, el xai, el peix blau com tonyina, salmó o cavalla, o oli de fetge de bacallà. Pel que fa a les vegetals, hi ha la patata, el moniato, les verdures de color verd fosc com espinacs, bròcoli, enciam, cols de Brussel·les o mongetes verdes, el llevat de cervesa, els fruits secs com cacauets i pipes de carabassa, els cereals integrals, els llegums, la soja –que fa augmentar el nivell d’estrògens–, el plàtan, la papaia, el meló, la pera, els cítrics o els fruits vermells rics en vitamina C.

Cal seguir, doncs, una dieta variada, amb proteïna d’origen vegetal i animal, amb vegetals de temporada i evitar dietes massa restrictives. Això ens garantirà que no ens faltin aquests dos elements tan de moda i tan efectius per a la salut de pell i articulacions.

Katia Durich, dietista-nutricionista, núm. col·legiada 0706