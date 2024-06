Col·lagen i àcid hialurònic

l col·lagen i l’àcid hialurònic estan molt de moda! Els podem trovar en cremes, xampús, a les consultes dels metges... però, són efectius? Els podem trobar a través dels aliments?

Amb l’edat, sobretot a partir dels 25 anys, perdem col·lagen; però, hi ha alguns aliments i complements que poden ajudar-nos a recuperar-lo.

El col·lagen és una molècula que proporciona estructura i elasticitat a ossos, pell i teixits connectius. Es tracta d’una de les proteïnes més abundants del cos humà i està formada per aminoàcids no essencials (glicina, prolina i lisina), és a dir, que l’organisme pot sintetitzar. És conegut com la proteïna de la joventut per diversos motius.

D’una banda, perquè la pell està formada principalment per fibres de col·lagen que s’encarreguen de mantenir-la elàstica, llisa. De fet, s’ha vist que les arrugues comencen a aparèixer a mesura que la producció de col·lagen disminueix. A més, també té un paper fonamental a l’hora de mantenir en bona forma les articulacions –pensem que dos terços del cartílag són col·lagen– i de guanyar múscul, dos aspectes clau per mantenir-se joves. La glicina del col·lagen facilita la producció de glutatió, un antioxidant molt potent que redueix l’envelliment.

L’EDAT I ELS HÀBIT

Encara que puguem sintetitzar-ne, la producció de col·lagen cau de manera important a partir d’una edat determinada, com a conseqüència d’un metabolisme més lent i de canvis hormonals. La seva producció està estretament vinculada als estrògens. De fet, cap als trenta anys, produïm la meitat de col·lagen que en l’adolescència. Cal, per tant, obtenir-lo a través de la dieta o la complementació. Abans, però, és fonamental protegir el que tenim, i cal saber que hi ha determinats hàbits que ajuden a conservar-lo.

Contribueixen a accelerar la degradació de col·lagen els següents factors:

–L’exposició solar excessiva.

–L’excés de consum de processats (sucres, additius, greixos saturats, excés de sodi...).

–El tabac.

–L’alcohol.

–Els contaminants.

–Realitzar exercici físic excessiu.

–El sedentarisme.

–El mal descans i l’estrès.

ON ES TROBA?

Les fonts més interessants de col·lagen són a la pell i els ossos d’animals. En el cas dels ossos, s’extreu a partir de bullir-los molta estona i després que es converteixi en gelatina. El famós brou d’ossos, que té aquest aspecte gelatinós és una de les fonts alimentàries més recomanades. La pell del pollastre, els peus i l’orella de porc o la sopa de peix són una aportació dietètica de col·lagen. D’origen vegetal tenim aminoàcids precursors del col·lagen que n’afavoreixen la síntesi, com els llegums, els espàrrecs, la fruita seca i les llavors.