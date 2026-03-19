Els joves amb baixos ingressos i residents a Andorra la Vella tindran prioritat al Jovial

El comú modifica el sistema d'assignació dels pisos

Els pisos de Jovial, a Andorra la Vella.Fernando Galindo

Víctor González
Andorra la Vella

El comú d'Andorra la Vella modifica els criteris per accedir als pisos de Jovial. Si abans s'assignaven per ordre d'entrada de la sol·licitud, a partir d'ara s'adjudicaran d'acord amb un sistema de punts. El lloguer es fixarà en el 30% dels ingressos, que no podran superar el doble del salari mínim. Caldrà acreditar com a mínim cinc anys de residència a la parròquia, i els qui s'acumulin més tindran preferència. També sumaran més punts els qui encara visquin amb els pares i els qui tinguin entre 18 i 22 anys, tot i que podran fer la sol·licitud els qui tinguin fins a 29 anys. Els canvis en el reglament de Jovial s'aprovaran la setmana vinent en consell de comú.

