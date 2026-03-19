El comerç del Pas no considera necessàries més ajudes
El Consell Econòmic i Social del Pas de la Casa va reunir-se ahir a la tarda per analitzar la situació a la població fronterera quan fa poc més d’una setmana de la reobertura de l’RN-20. Els comerciants, va apuntar el president de l’ens, Josep Maria Mas, no consideren que en aquest moment siguin necessàries més ajudes per compensar les pèrdues derivades del tall de la carretera.
Un dilluns de març com els d'abans al Pas
Pedro García
Tot i que el darrer cap de setmana van disminuir els visitants pel mal temps, Mas va apuntar que la resta de dies l’afluència ha tornat als nivells habituals en aquestes dates.