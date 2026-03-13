SANT JULIÀ DE LÒRIA
El comú recondueix 4,7 milions, dos dels quals per al Centre Cultural
Part dels diners es destinarà a obres i projectes d’inversió a la parròquia, com els pisos que s’han de construir per a la gent gran
El consell de comú de Sant Julià de Lòria ha aprovat la reconducció de 4,7 milions d’euros del pressupost del 2025 al 2026, principalment vinculats a inversions i despeses compromeses que no s’havien pogut executar durant l’exercici anterior. Prop de la meitat d’aquest import, uns dos milions d’euros, es destinarà a continuar finançant la reforma del Centre Cultural.
El cònsol major de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat, va explicar que bona part d’aquestes partides reconduïdes estan directament relacionades amb aquesta obra. “La majoria d’aquestes partides reconduïdes de l’exercici del 2025 al 2026 formen part dels pressupostos d’inversió i, amb el retard i els imprevistos que hem trobat, sobretot a l’obra del Centre Cultural, bona part corresponen a la reforma de l’edifici”, va assenyalar.
Del total reconduït, 4,2 milions corresponen a despeses de capital, principalment vinculades a obres i projectes d’inversió, mentre que 508.576,76 euros fan referència a despeses corrents relacionades amb serveis ja efectuats però encara pendents de facturació. A aquesta xifra també s’hi va afegir un suplement de crèdit de 20.000 euros aprovat a final del 2025 que encara no s’havia liquidat.
A banda del Centre Cultural, el comú també va reconduir partides vinculades a altres projectes d’inversió comunal, com els pisos destinats a la gent gran.
Pel que fa a les obres, Cairat va remarcar que el cost global del projecte es mantenia prop dels 14 milions d’euros, lleugerament per sobre si es tenen en compte totes les actuacions efectuades des de l’endemà de l’incendi del 9 de novembre del 2022. També va explicar que la façana ja estava pràcticament acabada i que s’havien resolt els problemes detectats en alguns materials. A més, es van posar a prova els sistemes d’enllumenat de la façana, que va qualificar d’una “sorpresa”.
El comú va avançar que prepara una inauguració especial quan l’edifici estigui completament enllestit per reivindicar la importància de l’equipament i les expressions artístiques que s’hi podran acollir.
El conseller de la minoria comunal Josep Majoral va recordar que els reconduïts pressupostaris sovint es valoren de manera diferent segons si s’està a la majoria o a la minoria, però va assegurar que el seu grup no ho criticaria perquè coneix les dificultats de la gestió pressupostària d’un comú.
Es va aprovar un crèdit extraordinari de 453.600 euros destinat al manteniment d’edificis i espais públics, així com a l’aprovació definitiva de la delimitació comunal dels terrenys de Casa Folch.