Sant Julià de Lòria
Proves de llum a la nova façana del Centre Cultural Lauredià
L'equipament encara la recta final de la reforma després de l'incendi patit el novembre del 2022
El Centre Cultural i de Congressos Lauredià ha sorprès aquesta tarda els veïns de la parròquia de Sant Julià de Loria quan la nova façana de l'edifici ha començat a canviar de colors, en el que sembla ser una prova de llums per comprovar que està en un estat òptim. L'equipament ha mostrat el verd, el fúcsia, el taronja, o el vermell, tot demostrant que els problemes derivats de l'incendi que es va produir el novembre del 2022 i que va calcinar el vestíbul i la primera planta del Centre, són ja, cosa del passat i ja s'encara la fase final de la renovació. L'immoble té un aspecte totalment diferent del de fa tres anys quan va ser víctima del foc i mostra una imatge molt més moderna.
La façana va patir un petit parèntesi en la seva reforma quan el passat mes de novembre va caure una de les peces d'alumini que cobria l'exterior de l'edifici i es van haver d'aturar els treballs durant uns dies per la falta de garanties de seguretat.
