Andorra la Vella
El comú defensa que les llicències dels centres comercials es van tramitar en el mandat anterior
La corporació assegura que no tenia marge legal per denegar projectes que ja havien iniciat el procés administratiu
El comú d’Andorra la Vella ha aclarit que les llicències urbanístiques per a tres nous centres comercials a la parròquia es van sol·licitar durant el mandat anterior i que l’actual corporació no disposava de marge legal per denegar-les un cop complien la normativa vigent.
Segons ha detallat la institució, la sol·licitud del centre comercial en construcció a la Margineda es va entrar a tràmit el 22 d’agost del 2023. Durant la tramitació administrativa es van obtenir els informes sectorials favorables del Govern d'Andorra, entre el novembre del 2023 i el febrer del 2024 en matèries com la mobilitat, l’impacte ambiental, els riscos geològics, l’accessibilitat, la seguretat i qualitat industrial o el patrimoni cultural. La llicència es va autoritzar finalment el 14 de maig del 2024.
Pel que fa al projecte del Fener, el comú recorda que la llicència de construcció es va concedir l’abril del 2021, també durant l’anterior mandat comunal.
Quant al projecte de l’avinguda Tarragona, es tracta de la reforma d’un edifici que ja disposava d’ús comercial. El permís, atorgat l’abril del 2022, corresponia a la rehabilitació de l’immoble existent i no implicava cap canvi d’ús urbanístic.
El comú ha fet aquestes precisions arran del debat suscitat al Consell General i de les manifestacions de la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, durant la sessió de preguntes al Govern. En aquest sentit, recorda que qualsevol modificació urbanística només pot tenir efectes de futur i no es pot aplicar a projectes que ja han iniciat la seva tramitació administrativa.
A més, la corporació ha recordat que el 25 de juny del 2024 va aprovar la suspensió temporal de determinades llicències de construcció amb l’objectiu d’ordenar el desenvolupament urbanístic de la parròquia i impulsar la revisió del Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial (POUP), actualment en curs. Aquesta mesura busca definir amb més claredat el model de parròquia i establir les bases d’un creixement més ordenat i coherent amb el futur d’Andorra la Vella.