ESCALDES
Comencen les obres per adequar els locals de l’avinguda del Fener i reubicar-hi serveis comunals
Els treballs tenen un pressupost d’1,3 milions d’euros i una durada prevista de 18 setmanes
El comú d’Escaldes-Engordany ha iniciat aquesta setmana les obres d’adequació dels locals situats a l’avinguda del Fener, on es preveu traslladar diverses dependències comunals que actualment funcionen en altres punts de la parròquia. L’actuació permetrà concentrar diferents serveis en un mateix espai de titularitat comunal, amb l’objectiu d’evitar el pagament de lloguers i disposar d’instal·lacions més àmplies i adaptades a les necessitats actuals.
Els nous espais acolliran el taller tèxtil i de vidre, així com els serveis de circulació, d’atenció ciutadana i l’àrea d’ocupació de la via pública. També s’hi habilitarà una sala polivalent. Les obres tenen un termini d’execució previst de 18 setmanes i compten amb un pressupost total d’1,3 milions d’euros.
Amb motiu dels treballs, el servei de tràmits de circulació es traslladarà temporalment. A partir del dilluns 9 de març i fins que les noves instal·lacions estiguin acabades, aquest servei es prestarà a l’edifici Salita, situat al carrer Josep Viladomat.
Els locals de l’avinguda del Fener van passar a formar part del patrimoni comunal l’any 2021, mitjançant un pagament en espècies de l’impost de construcció. Aquesta operació va permetre incorporar més de 1.100 metres quadrats de superfície al patrimoni del comú.