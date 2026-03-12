Consell de comú
Sant Julià reconduirà 4,7 milions d’euros al 2026, gairebé la meitat destinats al Centre Cultural
Una part del pressupost també es destinarà als pisos per a la gent gran o a la delimitació comunal dels terrenys de la Casa Folch
El consell de comú de Sant Julià de Lòria ha aprovat la reconducció de 4,7 milions d’euros del pressupost del 2025 al 2026, principalment per inversions que no s’han pogut executar dins l’exercici anterior. Prop de la meitat de l’import, uns dos milions d’euros, es destinaran a la reforma del Centre Cultural.
PARRÒQUIES
Proves de llum a la nova façana del Centre Cultural Lauredià
Redacció
El cònsol major de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat, ha explicat que la major part d’aquestes partides reconduïdes estan vinculades a aquesta obra. "La majoria d’aquestes partides reconduïdes de l’exercici 2025 al 2026 formen part dels pressupostos d’inversió i, amb el retard i els imprevistos que hem trobat, sobretot a l’obra del Centre Cultural, bona part corresponen a la reforma de l’edifici”, ha assenyalat. Segons Cairat, aquestes partides es traslladen al nou exercici per poder disposar dels recursos necessaris fins a la finalització dels treballs. "És gairebé un 50% d'aquestes partides reconduïdes, uns dos milions, que corresponen a partides relacionades amb el centre cultural", ha detallat Cairat.
La reconducció de 4,7 milions d’euros del pressupost del 2025 al 2026 corresponen principalment a inversions i despeses compromeses que no s’han pogut executar dins l’exercici anterior. Un total de 4.219.627,95 euros corresponen a despeses de capital —sobretot vinculades a obres i projectes d’inversió— i 508.576,76 euros a despeses corrents relacionades amb serveis ja efectuats però encara pendents de facturació. També s’hi afegeix un suplement de crèdit de 20.000 euros aprovat a finals del 2025 que encara no s’havia liquidat.
A més del Centre Cultural, també s’han reconduït partides vinculades a altres projectes d’inversió comunal, com els pisos per a la gent gran, que necessiten continuar el finançament durant aquest any.
El cònsol major ha remarcat que la reforma de l’equipament cultural manté el pressupost global previst. "El cost continua estant al voltant d’aquests 14 milions d’euros, una mica per sobre, tenint en compte totes les obres efectuades des de l’endemà de l’incendi del 9 de novembre del 2022".
Pel que fa a l’estat dels treballs, Cairat ha assegurat que la façana ja està pràcticament acabada i que s’han resolt els problemes detectats en alguns materials, així com s'han posat a prova el sistema d'enllumenat de la façana, una "sorpresa" que ben aviat es podrà desvetllar. També ha avançat que el comú prepara una inauguració especial quan l’edifici estigui completament enllestit. "Aviat anunciarem la data d’inauguració d’aquest nou centre cultural. Volem fer una sèrie d’actes per reivindicar la importància d’aquest equipament per a la parròquia i que mostrin totes les expressions artístiques que s’hi poden fer".
D'altra banda, el conseller de la minoria comunal, Josep Majoral, ha afirmat que els reconduïts pressupostaris sovint es veuen de manera diferent segons si s’està a la majoria o a la minoria. Ha recordat que quan l’actual majoria era a l’oposició criticava aquesta pràctica, però que ara també la utilitza, i ha assegurat que des de la minoria no ho criticaran perquè coneixen les dificultats de la gestió pressupostària d’un comú any rere any. En aquest sentit, han aprovat per assentiment totes les propostes del dia.
El consell ha donat llum verda igualment a un crèdit extraordinari de 453.600 euros per al manteniment d’edificis i espais públics, així com l'aprovació definitiva de la delimitació comunal dels terrenys de Casa Folch, al quart de Auvinyà.
El consell de comú també ha aprovat la modificació de la composició de la Comissió de Gestió i Desenvolupament de Persones, que passarà a estar presidida per la cònsol menor Sofia Cortesao, amb les conselleres Teresa Areny, Marc Ferrer i Sandra de la Rosa com a vocals. Aquest canvi comporta igualment l’actualització de la taula de personal, que quedarà integrada per la presidenta d’aquesta comissió i la consellera Teresa Areny.
La previsió del comú és finalitzar les obres a finals de maig i presentar aleshores el renovat equipament cultural a la ciutadania.ania.