Canillo
El pont tibetà reobrirà el 28 de març
Els dos equipaments van registrar 167.024 visitants l'any passat
Les entrades pel pont tibetà i el mirador del Roc del Quer s'han posat a la venda aquesta setmana. El pont tibetà obrirà la temporada el 28 de març, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin, coincidint amb l’inici de les vacances de Setmana Santa, mentre que el mirador del Roc del Quer continua obert tot l’any. Els preus es mantenen en 6 euros per al mirador i entre 17 i 19 euros per al pont, amb un paquet conjunt d’entre 20 i 22 euros segons la temporada.
PARRÒQUIES
Les entrades del pont tibetà seran més cares per desincentivar la massificació
Víctor González
El 2025, els dos equipaments van registrar 167.024 visitants, amb un increment del 5,4%, mentre que la facturació conjunta va créixer un 14,5% respecte a l’any anterior. Segons la directora del Palau de Gel i dels serveis turístics de Canillo, Sira Puig, aquestes dades “confirmen l’atractiu creixent dels dos equipaments i el seu paper clau dins l’oferta turística de la parròquia”.