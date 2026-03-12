Literatura
La biblioteca d’Escaldes-Engordany impulsa el cicle 'Poesia sense por'
Quatre sessions conduïdes per Eva Arasa volen apropar la poesia al públic adult des d’una perspectiva participativa
La Biblioteca comunal d’Escaldes-Engordany acollirà el cicle 'Poesia sense por', una iniciativa formada per quatre trobades que vol apropar aquest gènere literari al públic adult des d’una perspectiva vivencial, accessible i participativa. Les sessions estaran conduïdes per la periodista i escriptora Eva Arasa.
La proposta combina reflexió, lectura i pràctica creativa amb l’objectiu de trencar prejudicis i demostrar que la poesia pot formar part de l’experiència quotidiana. El conseller de Cultura, Valentí Closa, ha destacat que l’activitat neix de la voluntat de “preguntar-nos per què ens fa por la poesia i demostrar que pot ser accessible per a tothom”.
El programa consta de quatre sessions de 90 minuts, independents però connectades entre si, que inclouran una introducció al tema i als autors, la lectura i comentari de poemes i un taller pràctic d’escriptura o experimentació poètica. Segons Arasa, la iniciativa pretén crear un espai còmode perquè els participants reconnectin amb la poesia, sovint descoberta per primera vegada durant l’etapa escolar.
El cicle s’iniciarà el 25 de març a les 19 hores amb la sessió Veus de dona, dedicada a autores de diferents èpoques, des de clàssiques com Safo o Sei Shonagon fins a contemporànies com Maria-Mercè Marçal o Teresa Colom.
La programació continuarà amb 'De la paraula a la cançó' (15 d’abril), centrada en la poesia oral i musicada amb referències a autors com Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu o Joan Salvat-Papasseit. Posteriorment tindrà lloc 'Veus d’Andorra' (6 de maig), dedicada a la poesia andorrana contemporània amb noms com Teresa Colom, Josep Dallerès o Ester Fenoll, i el cicle es tancarà amb 'Amb veu pròpia' (10 de juny), una sessió centrada en la creació poètica personal.
Les sessions es faran a la Biblioteca d’Escaldes-Engordany amb places limitades d’entre 15 i 20 participants per afavorir la participació i el treball en grup. L’activitat és gratuïta i oberta a persones a partir de 16 anys, amb inscripció prèvia a la biblioteca. Amb aquesta iniciativa, el comú vol fomentar el gaudi de la poesia, donar visibilitat a la poesia en català i crear nous públics lectors.