ESCALDES ENGORDANY
La biblioteca comunal gairebé duplica la participació d’adults en activitats el 2025
L’assistència a actes i xerrades creix un 93,7% i més de 15.000 usuaris fan ús dels espais de lectura i estudi al llarg de l’any
La biblioteca comunal d’Escaldes-Engordany ha tancat el 2025 amb un increment notable de la participació d’adults en la programació d’actes, xerrades i presentacions. En concret, s’ha passat de 442 assistents el 2024 a 856 aquest any, fet que representa un augment del 93,7%, pràcticament el doble. Les dades facilitades per la corporació indiquen que aquest creixement s’atribueix a la diversificació de la programació i a la col·laboració amb el Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (CAEE) i l’Espai Caldes, que han ofert xerrades complementàries vinculades a les exposicions organitzades en aquests equipaments, fomentant el diàleg entre disciplines.
Pel que fa a l’ús dels espais, la biblioteca ha registrat 15.001 usuaris a les sales de lectura i estudi al llarg del 2025. D’aquesta xifra, 10.177 corresponen a l’Espai Adults i 4.824 a l’Espai Petits Lectors. En comparació amb el 2024, l’Espai Adults registra un lleuger increment d’usuaris en sala (10.082 l’any anterior), consolidant la tendència positiva dels darrers exercicis i confirmant l’equipament com a espai d’estudi i treball acadèmic, especialment entre adolescents i estudiants universitaris. Pel que fa a l’Espai Petits Lectors, tot i que el 2024 es van registrar 5.222 infants, el 2025 manté un nivell d’ús elevat i estable.
El volum de préstecs es manté estable tant en l’àmbit adult com en l’infantil. El català continua sent l’idioma més sol·licitat, seguit del castellà i, en menor mesura, del francès, una tendència que es repeteix als dos espais.