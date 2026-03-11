Cultura
Sant Julià tanca les Jornades de Bruixeria amb el documental 'A Witch Story'
La jornada de cloenda ha combinat literatura, cinema i debat
Les cinquenes Jornades de Bruixeria han posat punt final aquest dimecres amb una tarda d’activitats culturals i de reflexió a la sala Sergi Mas de Casa Comuna. La jornada de cloenda ha combinat literatura, cinema documental i debat. La directora Yolanda Pividal i la productora Ruth Somalo han projectat el documental 'A Witch Story', una pel·lícula que aborda des d’una perspectiva feminista un dels episodis més coneguts de la història nord-americana: la caça de bruixes dels judicis de bruixeria de Salem. El projecte neix de la lectura de l’assaig 'Caliban and the Witch', una obra que va impactar profundament Pividal i Somalo. Inicialment, estava prevista la connexió en directe amb la reconeguda pensadora feminista Silvia Federici, tanmateix, per motius mèdics no ha pogut assistir.
La directora explica que el llibre li va fer prendre consciència que la persecució de milers de dones a Europa i Amèrica pràcticament no apareix als llibres d’història escolars. "La realitat que s’amaga darrere l’arquetip de la bruixa —l’assassinat de milers de dones— no figurava en cap llibre d’història d’accés a les escoles", destaca la directora, tot indicant que el llibre que vol prendre consciència de la persecució de milers de dones a Europa i Amèrica va ser el principal motor de "ràbia" per fer el film.
El documental segueix el cas d’Alice Markham Cantor, descendent d’una de les dones executades a Salem, que investiga la història de la seva avantpassada i reflexiona sobre com aquestes persecucions formen part d’un sistema de control sobre les dones.
De la història al present
La proposta també estableix vincles amb la realitat actual. Les autores recorden que els mecanismes de control i desacreditació contra les dones que desafien el poder continuen existint avui, i que en algunes parts del món encara es produeixen acusacions de bruixeria que acaben en violència o assassinats. "Els mecanismes de control i destrucció de la dona lliure continuen existint avui. Quan una dona molesta al poder, sovint se la desacredita amb discursos que recorden els d’aquella època".
Pividal defensa que cal anomenar aquells fets pel que van ser i deixar clar que "la caça de bruixes va ser un feminicidi, i és important dir-ho així perquè hi hagi reparació i perquè la història no es torni a repetir". "La gran majoria de dones acusades de bruixeria no practicaven rituals ni tenien coneixements esotèrics. Moltes van ser perseguides perquè no volien ser violades, perquè tenien terres o perquè plantaven cara al sistema", ha apuntat Somalo.
La tertúlia amb les autores ha donat pas a una connexió en directe des de Nova York amb Silvia Federici, una de les principals referents del pensament feminista contemporani i autora del llibre que inspira el documental. Les autores confien que el documental continuï generant debat més enllà dels festivals. L’objectiu, asseguren, és que serveixi com a eina pedagògica i de reflexió, tant en espais acadèmics com en col·lectius i entitats feministes. "La història ha estat escrita generalment per homes de classe privilegiada. Ens correspon a nosaltres investigar, anar als arxius i reescriure la nostra pròpia història", ha defensat Pividal.