ANDORRA LA VELLA
El comú registra 4.840 targetes d’aparcament al llarg del 2025
La corporació preveu mantenir una demanda similar enguany
El comú d’Andorra la Vella ha registrat 4.840 noves targetes PK durant el 2025, una xifra que confirma la recuperació de la demanda després de la davallada en l’adquisició entre el 2022 i el 2024. La corporació preveu mantenir un volum similar de cara al 2026, amb prop de 4.700 noves targetes. En total, fins a l’actualitat, el comú ha repartit 24.776 targetes PK, de les quals 22.965 corresponen a particulars i 1.811 a empreses. Les dades confirmen que la targeta manté un ús estable i consolidat entre residents i usuaris d’altres parròquies.
L’ús estable es recupera després de la davallada registrada el 2024
Pel que fa a l’activitat als aparcaments amb barrera, l’any 2025 es van registrar 870.131 operacions i la previsió del 2026 apunta a prop de 947.000. La corporació manté mesures com els 30 minuts gratuïts als aparcaments de barrera horitzontal, amb l’objectiu de beneficiar els residents sense targeta i els visitants. El comú remarca que aquesta mesura facilita gestions ràpides, compres puntuals i el dinamisme del comerç local.
La targeta PK també serveix per realitzar pagaments als parquímetres de la parròquia. Les dades dels mesos de gener i febrer del 2026 indiquen que s’han registrat 3.158 operacions amb aquesta modalitat, impulsada amb l’objectiu de facilitar el pagament sense necessitat d’utilitzar una targeta de crèdit, especialment després de la retirada del pagament en efectiu.