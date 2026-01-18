COMPARATIVA
La Massana i Sant Julià són les parròquies amb les tarifes d'aparcament més barates per hora
La variació és notable si es compara amb els preus que s'apliquen a la vall central o a parròquies altes
La Massana i Sant Julià de Lòria són les dues parròquies del país que, amb les ordinacions dels preus públics del 2026 a la mà, disposen de les tarifes més barates l'hora per estacionar els vehicles als aparcaments comunals amb barrera. De fet, la variació del preu/hora és notable si es compara amb les tarifes que s'apliquen a la vall central o a parròquies altes com Canillo.
En el cas de la Massana, l'ordinació de preus públics d'aquest any fixa un cost d'1,10 euros cada 60 minuts. Cal recordar, però, que la primera mitja hora és gratuïta, igual que a Andorra la Vella, Escaldes-Engordany, Encamp i Ordino. En el cas de Sant Julià i Canillo, la gratuïtat s'estén fins a una hora. A la parròquia massanenca, el cost per fracció de quinze minuts és de 0,28 euros i la tarifa nocturna total (de les 23 a les 8 hores) és de 0,6 euros l'hora, 5,4 euros en total.
Pel que fa a Sant Julià, als aparcaments del Camp Gran, de les Feixes del Rabató, del Trillà, del Prat Nou, de la Valireta i del Solà el preu/hora se situa 30 cèntims per sobre que a la Massana (1,40 euros). Tot i això, la fracció de quinze minuts és similar (0,35 euros) i la diferència es fa evident en la tarifa nocturna, on aparcar de les 20 a les 8 hores pot arribar a costar fins a 16,8 euros si no es compta amb l'abonament mensual nocturn, que s'ofereix a 33 euros.
Els tercers aparcaments més barats són els d'Ordino, amb un preu per hora d'1,53 euros i una fracció de cada 15 minuts de 0,38 euros. La tarifa nocturna (de les 20 a les 8 hores), comptant els vehicles que no disposen del corresponent abonament comunal, és de 0,80 euros l'hora, la qual cosa suposa un total de 9,6 euros.
En un terme intermedi es troben Escaldes-Engordany i Canillo. La principal diferència de preu entre les dues parròquies se centra en l'import que es cobra als conductors per estacionar durant 60 minuts (2,48 euros en el primer cas i 2 euros en el segon). En el cas d'Escaldes, també és més elevat el preu de la fracció de quinze minuts, que s'enfila fins als 0,62 euros (sempre parlant d'aparcaments descoberts) i que en el cas de Canillo és de 0,5 euros. La tarifa nocturna és d'un total de 4,31 euros i de 6,2 euros respectivament.
Andorra la Vella i Encamp presenten els preus més elevats per hora. En el primer cas, la parròquia cobra fins a 2,9 euros per cada 60 minuts, mentre que Encamp ho fa a 2,82. La fracció de 15 minuts és de 0,8 euros a la capital i de 0,72 a la parròquia encampadana, mentre que cada hora a la nit es paga a 1,53 i 0,68 euros, respectivament. Novament, cal tenir en compte que aquests són els preus que paga un conductor sense disposar de cap abonament comunal.