SANT JULIÀ DE LÒRIA
La residència universitària tindrà 70 habitacions i un centenar de llits
El projecte, amb un període de concessió de cinquanta anys, es licitarà entre el final d’aquest any i el començament del vinent
La residència universitària tindrà 70 habitacions i un centenar de llits. Segons va apuntar ahir al Diari el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat, el comú licitarà el concurs per adjudicar la construcció i gestió de l’equipament entre el final d’aquest any i el començament del vinent. El període de concessió del projecte serà de 50 anys. Entre altres coses, els candidats a explotar les instal·lacions hauran d’assumir la inversió i proposar un cànon per a la corporació.
“No podíem tirar endavant el projecte sense resoldre la qüestió del preu”
Una de les condicions que establirà el plec de bases és que els preus per allotjar-se a la futura residència universitària, situada a l’antic hotel Pol, s’hauran d’ajustar als proposats pels estudiants de la Universitat d’Andorra en l’estudi de viabilitat del projecte. La seixantena d’alumnes que van participar en la mostra, feta durant la primavera d’aquest any, van coincidir a considerar necessària la infraestructura i van proposar que el lloguer de l’habitació no fos superior als 500 euros per persona. “No podíem tirar endavant el projecte sense resoldre la qüestió del preu”, assenyala Cairat.
Habitatge assequible
Les instal·lacions no tan sols donaran servei als estudiants de l’UdA. Com que l’oferta de llits supera amb escreix la demanda per part dels estudiants de la universitat, l’equipament també acollirà habitatge a preu assequible per a joves. El projecte, a més, destinarà una part de l’edifici a usos públics i serveis per a tots els ciutadans i no tan sols la comunitat universitària. En les pròximes setmanes, el comú acabarà de tancar altres detalls del plec de bases a la taula de treball sobre el projecte, en què també participen els ministeris d’Educació i Habitatge i el consell universitari de l’UdA.
El preu no haurà de superar el màxim proposat per alumnes de l'UDA
La residència és un projecte estratègic per al desenvolupament social i econòmic de la parròquia, ja que té com a objectiu no tan sols donar resposta a la creixent necessitat d’allotjament per a estudiants, sinó també ajudar a consolidar Sant Julià de Lòria com un referent en l’àmbit del coneixement i la innovació al país.
La iniciativa va començar a gestar-se en el mandat anterior, amb Josep Majoral com a cònsol major. De fet, el desembre del 2022 la corporació anterior va presentar en reunió de poble un estudi de viabilitat sobre la construcció de la residència al Prat Gran. La idea va despertar reticències entre els ciutadans i finalment va descartar-se. El comú, el Govern i la universitat treballen conjuntament en el projecte actual de residència universitària des de l’estiu de l’any passat. En arribar a casa comuna el gener del 2024, Cairat va llençar a la paperera la proposta de residència d’uns inversors estrangers perquè pretenien cobrar fins a 1.700 euros al mes pel lloguer de les habitacions.
El comú està acabant de tancar alguns detalls del plec de bases
En paral·lel, també avancen els treballs de rehabilitació de l’edifici de l’antiga Fàbrica Reig, que acollirà l’ampliació de l’UdA a partir del curs 2027-2028.