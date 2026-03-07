CANILLO
Alcobé es mostra obert a canviar el POUP si hi ha millors alternatives
El comú manté el contacte amb els veïns de la parròquia per escoltar les seves propostes i reclamacions
El cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, va afirmar ahir que el comú manté contactes amb els veïns per escoltar les seves inquietuds arran del pla d’urbanisme, que recentment ha generat algunes protestes entre propietaris de la parròquia. Alcobé ho va explicar en resposta a una pregunta dels mitjans de comunicació.
Segons el cònsol, fa aproximadament dues setmanes el comú va rebre una carta amb una seixantena de signatures de persones afectades pel pla. Tot i això, va precisar que unes disset corresponen a persones que no són propietàries a Canillo o que no tenen terrenys registrats al cadastre de la parròquia.
Alcobé va remarcar que el pla d’urbanisme és un document dinàmic i va defensar que les mesures adoptades són necessàries per evitar un creixement descontrolat de la parròquia, tot garantint criteris com la sostenibilitat, la integració paisatgística i la no massificació urbanística. En aquest sentit, va assegurar que el comú està obert a estudiar alternatives. “Si hi ha mesures que puguin ser igual d’eficaces per controlar el creixement i solucionar problemes, les aplicarem”, va afirmar amb referència a la modificació cinquena del pla, la més rellevant després de la modificació quarta.
El mandatari comunal també va explicar que, de les seixanta persones que van signar la carta, només sis havien participat en el procés informatiu previ, fet que, segons va indicar, evidencia “un desconeixement generalitzat del pla”. Fins ara, una desena d’aquestes persones ja han assistit a reunions amb el comú, trobades que serveixen per explicar el funcionament del document i resoldre dubtes.
Durant la compareixença, Alcobé també es va referir a la preocupació expressada per alguns veïns pel projecte del telefèric i el sobrevol associat. El cònsol va recordar que la iniciativa encara es troba en fase de definició. “Fins que el projecte no estigui acabat no sabrem exactament com afectaran el futur giny i el sobrevol”, va indicar. Segons va avançar, en aproximadament dues setmanes s’espera disposar d’una definició més precisa de la zona d’afectació i de l’altura del sobrevol per determinar si pot tenir implicacions urbanístiques.
Finalment, Alcobé va valorar l’“actitud constructiva” dels veïns que participen en el procés i va reiterar la voluntat del comú de continuar escoltant-los per analitzar si cal introduir eventuals adaptacions al pla d’urbanisme.
Meritxell i Prats
El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, i Jordi Alcobé van signar ahir el conveni per desenvolupar el pla sectorial d’infraestructures verdes d’Andorra a la parròquia de Canillo.
L’acord permetrà executar les obres de millora del tram que va des de la zona de l’aparcament inferior del santuari de Meritxell fins al camí que connecta amb el nucli de Prats, amb una longitud aproximada de 440 metres. Està previst que els treballs comencin les pròximes setmanes i tindran una durada estimada d’uns tres mesos.
“El camí s’adaptarà perquè la gent el pugui utilitzar de manera fàcil, ja sigui per passejar-hi, en família o també amb bicicleta. Per tant, l’haurem d’adequar a aquestes condicions tot respectant l’entorn natural i cultural en què ens trobem”, va explicar Casal.
En una primera fase del projecte ja es va desenvolupar el tram corresponent a les valls del nord, que travessa les parròquies de la Massana i Ordino. Durant aquesta legislatura s’han continuat els trams que passen per la parròquia d’Encamp abans d’arribar ara a Canillo.
L’actuació, adjudicada a l’empresa CTP Lacoma, tindrà un cost de 249.000 euros.