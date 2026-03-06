Protecció de dades
El PS consulta l’APDA sobre l’ús d’intel·ligència artificial per a videovigilància a Encamp
Pujol vol saber quins tràmits o requisits es preveuen per garantir els drets de la població un cop s’implementi aquesta tecnologia
La consellera socialdemòcrata Marta Pujol ha preguntat a l'Agència de Protecció de Dades (APDA) si l’ús d’intel·ligència artificial en el sistema de videovigilància d’Encamp està prou regulat per garantir els drets de la ciutadania. Pujol vol saber quins tràmits o requisits es preveuen per garantir els drets de la població un cop s’implementi aquesta tecnologia.
La qüestió arriba després que el consell de comú del 9 de febrer aprovés un concurs públic per contractar una empresa que subministri i mantingui una plataforma de servidors d’IA per al sistema de videovigilància, que actualment compta amb 492 càmeres entre Encamp i el Pas de la Casa.