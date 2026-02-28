ENCAMP
Les càmeres de vigilància per ara no detectaran infraccions amb IA
Els nous servidors permetran fer més eficient, precisa i ràpida la gestió de les imatges enregistrades, però no hi reconeixeran patrons
El sistema de càmeres de videovigilància del comú no utilitzarà ara per ara la intel·ligència artificial per identificar de manera automàtica conductes o fets anòmals. Fonts de la corporació van apuntar que pròximament s’instal·larà una plataforma de servidors equipada amb IA per fer més eficient i precisa la gestió de les imatges enregistrades. Si, per exemple, s’ha produït un fet delictiu o una infracció en un carrer del Pas de la Casa i cal revisar l’enregistrament del moment, el sistema, entre altres coses, permetrà accedir-hi més ràpidament. Es tracta d’un giny que millora el temps de resposta en la consulta de les imatges perquè redueix la càrrega de la xarxa.
En cap cas, però, la plataforma servirà per identificar els infractors mitjançant un sistema de videovigilància automatitzat. Si més no, de moment. Des d’un punt de vista tècnic, no hi hauria impediments per instal·lar un programari d’aquestes característiques. La nova plataforma de servidors està capacitada per analitzar patrons en les imatges, però no per fer reconeixements facials. Ara com ara, però, el comú no s’ho planteja i aquesta funcionalitat no s’utilitzarà, van assegurar ahir aquestes mateixes fonts de la corporació.
Actualment, el comú té 492 càmeres de videovigilància, repartides entre els nuclis d’Encamp i el Pas de la Casa. La plataforma de servidors tindrà dos aparells (un de producció i un de contingència) a la població fronterera i quatre (dos de producció i dos de contingència) a Encamp.
Les empreses interessades en el contracte pel subministrament, instal·lació, configuració i manteniment de la plataforma de servidors poden presentar ofertes fins al 26 de març a les cinc de la tarda. L’obertura de pliques es farà el 31 de març.
Declaracions
La cònsol major, Laura Mas, no amaga, però, que la voluntat del comú és que en un futur encara indeterminat pugui implementar-se un programari capaç d’analitzar patrons. “Aquest sistema permetrà que puguin detectar-se actes incívics sense haver d’estar reaccionant de manera proactiva”, va afirmar fa unes setmanes, en un consell de comú recent.
Per la seva part, la consellera de Sistemes d’Informació, Judith Torres, va declarar a RTVA que el sistema és capaç de “fer una detecció de tots aquests actes que surten de la normalitat [...]. Hi ha una detecció del moment, salta l’alarma i podem anar directes a buscar l’acte”.
El projecte
- DE MOMENT, LES CÀMARES NO USARAN LA IA. Els nous servidors de gestió de les càmeres estaran equipats per analitzar patrons en les imatges, com ara infraccions. De moment, aquesta funcionalitat no s’utilitzarà.
- UNA GESTIÓ MÉS EFICIENT DELS APARELLS. Els servidors facilitaran i milloraran la gestió de les imatges enregistrades per les càmeres de videovigilància. S’hi podrà accedir d’una manera més ràpida, eficient i precisa.
- UNS 500 APARELLS A ENCAMP I AL PAS. Hi ha 492 càmeres de videovigilància propietat del comú repartides entre Encamp i el Pas de la Casa. Ara s’adquiriran sis servidors. Quatre per a Encamp i dos per al Pas de la Casa.