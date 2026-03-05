SANT JULIÀ DE LÒRIA
La reforma de CATSA en un centre d’innnovació costarà sis milions
El Govern treu a concurs per 300.000 euros la redacció del projecte per reconvertir l’antiga fàbrica en un complex tecnològic
La transformació de l’antiga fàbrica de tabac CATSA a Sant Julià de Lòria en un centre de recerca i innovació tindrà un cost aproximat de sis milions d’euros, segons consta en els documents licitats pel Govern. El plec de bases per contractar l’equip d’arquitectura encarregat de redactar el projecte planeja convertir l’edifici en un complex tecnològic de referència nacional. Aquest concurs, obert amb un pressupost de 300.000 euros per a la redacció, va ser publicat ahir al BOPA i va marcar un pas més en l’ambició de revalorar un immoble amb valor patrimonial, tot respectant criteris de conservació.
Els documents del nou projecte proposen que l’espai esdevingui multifuncional, allotjant laboratoris de recerca, oficines per a equips científics, zones de coworking, espais de prova (living labs), sales de transferència tecnològica, així com àrees d’exposicions i activitats de divulgació i interacció amb la ciutadania. Aquestes noves vocacions busquen generar sinergies entre l’ecosistema científic i empresarial i atraure talent, start-ups i actors innovadors al país.
NACIONAL
Pas endavant per impulsar la investigació des de Catsa
Redacció
Aquest impuls va arribar després d’un pas endavant en la col·laboració amb institucions externes. Prèviament, s’havia anunciat un conveni amb el Centre de Regulació Genòmica de Catalunya, que preveia la base d’operacions de l’àrea d’innovació Andorra Altitud a l’edifici CATSA i la participació de dos investigadors d’alt nivell en genòmica de muntanya, amb afiliacions al centre i a Andorra Recerca+Innovació (AR+I). Aquest acord es va concebre com una aposta estratègica per situar el país com a pol emergent de recerca científica aplicada en el context dels desafiaments ambientals i de biodiversitat.
L’estratègia s’emmarca en una línia de polítiques d’innovació més àmplia que el Govern havia reforçat mesos enrere, amb l’objectiu que un percentatge creixent del pressupost públic es dediqués a recerca, desenvolupament i innovació, fins a arribar al 8% en la pròxima dècada. En aquest sentit, es va destacar que l’inici de les obres de construcció de l’edifici reconvertit s’havia projectat per a la tardor del 2026, amb un termini d’execució previst perquè l’equipament estigués operatiu el 2028.
L’ús futur de l’edifici –que combina valor patrimonial i potencial tecnològic– simbolitza una voluntat de diversificar l’economia del Principat més enllà dels sectors tradicionals, consolidant l’R+D+i com un pilar central del model productiu.