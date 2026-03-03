CONVENI DE COL·LABORACIÓ
Pas endavant per impulsar la investigació des de Catsa
L’àrea d’innovació Andorra Altitud tindrà la base d’operacions a l’edifici Catsa i incorporarà dos investigadors d’alt nivell en genòmica de muntanya, lligats al Centre de Regulació Genòmica (CRG) i a Andorra Recerca+Innovació (AR+I) però que desenvoluparan la seva activitat principalment al Principat durant tres anys. La genòmica de muntanya és l’estudi del material genètic d’organismes que viuen en entorns d’alta muntanya per entendre com s’adapten a condicions extremes i com respon la biodiversitat al canvi climàtic. El projecte és fruit d’un conveni de col·laboració entre els dos organismes (AR+I i CRG), del qual la ministra d’Economia, Conxita Marsol, va destacar que representa “l’aposta estratègica de país” per fer de “la recerca i la innovació el motor de desenvolupament i diversificació de l’economia”. El CRG assumirà la direcció científica i facilitarà l’accés a infraestructures i finançament competitiu, mentre que AR+I proveirà espais i suport logístic al país.