SANT JULIÀ DE LÒRIA
Els Bastoners Lauredians acompanyaran Buhos de gira
Els Bastoners Lauredians de l’Esbart Laurèdia formaran part de la gira del 20è aniversari de Buhos. La colla andorrana acompanyarà el grup en diversos concerts d’aquest tour, concebut com un homenatge a la cultura popular, després que el vocalista Guillem Solé demanés que creessin la coreografia de la cançó Actitud, dissenyada pel director artístic de l’esbart, Jaume Torra.
NACIONAL
Els Pets i Buhos protagonitzen la festa major de Sant Julià
Redacció
La colla anirà al Canet Rock i al Cabró Rock
El primer contacte amb la formació es va produir durant la festa major de Sant Julià de Lòria del juliol passat, quan els bastoners van pujar a l’escenari seguint la tradició del dilluns de festa major. La colla participarà en cites destacades com l’inici i el final de gira a Barcelona, el Canet Rock o el Cabró Rock. Quan no hi puguin assistir, la coreografia podrà ser interpretada per colles locals.