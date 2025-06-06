CULTURA
Els Pets i Buhos protagonitzen la festa major de Sant Julià
La festa major de Sant Julià de Lòria se celebrarà del 25 al 29 de juliol, amb una programació i un gran ventall de propostes. Les actuacions tindran lloc a la plaça de la Germandat, començant dissabte 26 de juliol a la una de la matinada amb l’espectacle Els40 On Tour (El40 + Els40 Urban), amb la participació de Víctor de la Torre i Adrià Ortega, que oferiran un concert amb grans èxits radiofònics i una posada en escena orientada al públic jove.
Els40 i Ginestà també formen part del cartell programat pel comú
Els Pets actuaran la nit del 27 de juliol a les 22 hores en el marc de la gira del seu 40è aniversari. El repertori inclourà cançons dels àlbums més reconeguts, com Bon dia i Agost. L’actuació està dirigida a tots els públics, especialment al dels anys vuitanta, que podran reviure la història del grup de Constantí, que va debutar l’any 1985.
Dilluns 28 de juliol, la programació musical serà protagonitzada per Ginestà, que oferirà un concert a les 20 hores dins la seva nova gira, amb cançons del seu EP Només viure i del disc Vida meva. Aquesta proposta s’emmarca en la clara voluntat de viure la música en família, iniciativa que ja es va estrenar el 2023 amb Blaumut, i el 2024 amb Els Amics de les Arts.
A les 22 hores, serà el torn de Buhos, que presentaran temes del darrer disc, Sempre dempeus, així com el senzill No és Miami, en col·laboració amb els Catarres i Henry Méndez.